Luis David Romero, un conocido personaje del ambiente delictivo sanjuanino, volvió a ser condenado y deberá cumplir nuevamente una pena de prisión efectiva. Esta vez recibió seis meses por tener ilegalmente un arma de fuego y, con esta sentencia, ya acumula siete condenas en su prontuario.

La nueva condena fue dictada este miércoles 9 de septiembre mediante un juicio abreviado homologado por un juez de Garantías. Además de la pena de prisión efectiva, Romero fue declarado reincidente, deberá pagar una multa de $5.000 y el arma secuestrada será decomisada.

El caso tuvo un origen particular. Romero no estaba siendo investigado inicialmente por la tenencia del arma. El hallazgo se produjo durante un allanamiento realizado en el marco de otra causa, relacionada con actuaciones investigativas por un presunto hecho de intimidación pública vinculado al Hospital Rawson.

La medida judicial había sido solicitada para realizar un procedimiento en una vivienda ubicada en Villa Krause, departamento Rawson. Los investigadores buscaban dispositivos electrónicos y tenían como objetivo detener a dos personas vinculadas con aquella investigación.

Sin embargo, durante el allanamiento realizado el 19 de noviembre de 2025, los efectivos encontraron un arma de fuego en una de las habitaciones de la vivienda.

Personal de la Brigada de la UFI Genérica convocó entonces a la División Criminalística para realizar el levantamiento correspondiente. Según consta en la investigación, se trataba de un revólver calibre 32 largo, marca Orbea, con numeración F382505, que además tenía un estuche de cuero de colores negro y marrón.

En el domicilio se encontraba Luis David Romero, quien fue detenido por la tenencia del arma. Según la información de la causa, Romero era hermano de la persona que estaba siendo investigada originalmente en el expediente que motivó el allanamiento.

Finalmente, este miércoles, la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado. El juez de Garantías homologó el convenio y declaró a Romero culpable del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, en perjuicio de la seguridad pública.

La condena cobra especial relevancia por los antecedentes de Romero. Se trata de su séptima sentencia condenatoria, un nuevo capítulo en un prontuario que vuelve a llevarlo a prisión.

El tribunal dispuso que cumpla seis meses de prisión efectiva, declaró su reincidencia y ordenó el decomiso definitivo del revólver secuestrado. De esta manera, el conocido personaje del ambiente delictivo vuelve a quedar alcanzado por una condena de cumplimiento efectivo.

En la investigación intervino como fiscal del caso Ignacio Achem, bajo la coordinación de Ignacio Achem y Daniela Pringles.