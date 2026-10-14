El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, lanzó su primer spot explícito como candidato presidencial para las elecciones de 2027. Con un mensaje centrado en la situación social, el trabajo y la producción, el dirigente comenzó a darle mayor visibilidad a sus aspiraciones nacionales, mientras en la provincia avanza la investigación judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, una obra que atravesó distintas administraciones peronistas.

El video, titulado “Por qué quiero ser presidente”, fue difundido el martes 13 de octubre a través de su cuenta de X. Frente a una biblioteca y con una puesta en escena sobria, Uñac abre su mensaje con un diagnóstico sobre el escenario social: “Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal”.

A partir de esa definición, el exmandatario presenta su experiencia política como uno de los principales argumentos para competir por la Presidencia. “Yo quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todos, al servicio de mi país”, sostiene en el spot.

El senador plantea como objetivos que el trabajo alcance, que producir vuelva a ser una actividad que valga la pena y que las familias argentinas recuperen las expectativas de futuro. “Que nuestros hijos, no mis hijos, nuestros hijos, los hijos de todos, de cada una de las familias argentinas, sientan que este país tiene futuro y que el futuro lo construimos entre todos”, expresa.

La publicación representa un nuevo paso en una candidatura que Uñac había anunciado en marzo, durante una entrevista en el streaming Blender. En aquella oportunidad, aseguró que se trataba de una decisión personal ya tomada y planteó la necesidad de que el peronismo discuta sus postulaciones para 2027.

El video del martes es, en rigor, el segundo de una serie de publicaciones que comenzó el 8 de octubre, con un mensaje dedicado al aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón. En ese primer material, Uñac definió al peronismo como “el vehículo para incluir a todos, para poder cambiar la realidad”, aunque todavía no había mencionado directamente sus aspiraciones presidenciales.

Una candidatura en medio de la interna peronista

El lanzamiento se produce en un escenario de fragmentación dentro del peronismo, donde el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece como otro de los dirigentes con proyección nacional. Consultado en marzo sobre si lo consideraba un competidor directo, Uñac respondió: “Lo pienso así”.

El sanjuanino también defendió las elecciones primarias como un mecanismo para resolver las diferencias internas y definir quién representará al espacio en los próximos comicios.

En paralelo, a comienzos de octubre recibió en San Juan a Máximo Kirchner y a un grupo de legisladores vinculados al kirchnerismo. Durante esa visita, el dirigente de La Cámpora sostuvo que su espacio busca que Cristina Fernández de Kirchner pueda competir electoralmente y descartó que la candidatura de Uñac deba interpretarse necesariamente como una alternativa de reemplazo.

Así, el exgobernador busca instalar su perfil nacional mientras el justicialismo todavía debe resolver cómo ordenará sus candidaturas y qué lugar tendrán los distintos sectores en la competencia presidencial.

El Acueducto Gran Tulum, bajo investigación judicial

El lanzamiento del spot coincide con una instancia relevante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum. Para este miércoles 14 de octubre, a las 11, está prevista una audiencia de formalización ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, en la que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán exponer los hechos investigados, los posibles delitos y la participación que atribuyen a cada persona alcanzada por el procedimiento.

La convocatoria comprende a 11 personas notificadas previamente, entre ellas Uñac, exfuncionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el actual diputado nacional Cristian Andino, un exministro de Infraestructura y un representante de una empresa vinculada con la provisión de cañerías. La notificación previa no equivale por sí misma a una imputación ni implica que exista una condena. <escape>Fuente: Diario 13 San Juan</escape>

La investigación se originó en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia y busca determinar si hubo delitos en las distintas etapas de la obra, desde las contrataciones y adjudicaciones hasta la ejecución del proyecto. Entre los aspectos bajo análisis figuran las condiciones de contratación de las cañerías, las modificaciones de precios, los pagos realizados y la calidad de los materiales adquiridos.

El proyecto, concebido para ampliar el abastecimiento de agua potable en el Gran San Juan, comenzó durante la gestión de José Luis Gioja y continuó durante el gobierno de Uñac. Su ejecución quedó marcada por cuestionamientos sobre la instalación de las tuberías y por la necesidad de determinar responsabilidades administrativas y eventualmente penales.

En septiembre, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales notificó a personas que podrían quedar vinculadas con el expediente, una medida preparatoria para una eventual formalización. La pesquisa también incluyó allanamientos en oficinas de Krah América Latina, una de las empresas relacionadas con el suministro de caños. <escape>Fuente: Diario 13 San Juan</escape>

El avance judicial coloca bajo análisis una obra de gran magnitud económica y relevancia para la infraestructura provincial. Sin embargo, la determinación de eventuales responsabilidades individuales dependerá de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopte la Justicia.

En ese contexto, Uñac comienza a proyectar su candidatura más allá de San Juan con un discurso que reivindica su experiencia de gestión y promete oportunidades para las familias argentinas. Su primer spot busca instalar esa propuesta en la discusión nacional, mientras la investigación por el Acueducto Gran Tulum vuelve a poner el foco sobre una de las obras más controvertidas de su paso por el Ejecutivo provincial.