El presidente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, confirmó que su espacio trabaja junto a Dante Gebel de cara al escenario electoral de 2027 y ubicó a Eduardo Cabello como una figura central para ese armado en San Juan. “Estamos muy cerca de Dante Gebel, estamos trabajando en ese espacio”, afirmó durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Vallejos explicó que Evolución Liberal mantiene su perfil liberal y que busca integrar un frente que, según planteó, pretende darle continuidad a parte del camino iniciado por el presidente Javier Milei, aunque con una agenda propia. “Hay cosas que ha hecho muy bien el gobierno de Milei y hay cosas que faltan por hacer”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que Gebel se encuentra en la etapa de conformación de equipos y que todavía falta para el inicio formal de la campaña. “Gebel está formando sus equipos, él fue muy claro, yo voy a ser candidato a presidente, si los equipos están”, expresó, al referirse al armado nacional del espacio.

Dentro de esa construcción, Vallejos le asignó un papel destacado a Cabello, quien recientemente fue ratificado al frente de la CGT San Juan. “Creo que Eduardo Cabello es una pieza fundamental, no solamente en el armado de Gebel, sino que es una pieza fundamental también en San Juan”, afirmó.

El dirigente liberal vinculó ese peso con la estructura sindical que conduce Cabello y, particularmente, con el papel que tendrá la UOCRA en los proyectos mineros que avanzan en la provincia. “Como directivo máximo de la CGT de San Juan, y directivo máximo de la UOCRA, es la UOCRA la que va a construir las grandes minas de San Juan”, señaló.

La valoración llegó después del triunfo de Cabello en la interna de la central obrera provincial. Vallejos aseguró estar “gratamente sorprendido por cómo manejó la situación” y destacó el resultado obtenido por el sector que encabezó la elección.

Para Vallejos, además, el futuro armado político debería superar la confrontación entre sectores y concentrarse en una agenda común de desarrollo. “Tiene que haber una integración, una mesa de conversación donde la confrontación quede de lado”, planteó.

En esa línea, sostuvo que trabajadores, empresarios, industriales, bancos y Gobierno deberían coordinar sus acciones para impulsar el crecimiento de San Juan. El dirigente cuestionó, además, la falta de una política minera provincial y reclamó que la provincia tenga una estrategia propia frente al desarrollo del sector.

Así, Vallejos dejó planteado su posicionamiento para 2027: Evolución Liberal trabaja dentro del espacio de Gebel y, en San Juan, considera a Cabello una de las figuras con capacidad para aportar a esa construcción política.

Textuales

Sergio Vallejos / Presidente de Evolución Liberal