Las sirenas y alarmas sonaron este viernes en escuelas de distintos puntos de San Juan para dar inicio al primer turno del Simulacro Provincial de Evacuación Escolar. Las imágenes registradas en los establecimientos muestran a estudiantes, docentes y personal auxiliar poniendo en práctica los protocolos de seguridad ante una eventual emergencia sísmica.

El ejercicio formó parte de una jornada provincial que busca evaluar la preparación de las comunidades educativas y detectar dificultades en los procedimientos previstos para actuar ante un terremoto. La convocatoria abarcó a 1.380 establecimientos de gestión estatal y privada, con la participación prevista de más de 243.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades.

La práctica comenzó a las 10 para el turno mañana y está prevista también para las 16, las 19 y las 21, de acuerdo con cada turno escolar. De esta manera, el operativo contempla a las instituciones de toda la provincia y permite poner a prueba los planes de evacuación adaptados a las características de cada edificio.

Cómo fue el procedimiento

Ante la señal de alerta, los docentes debían indicar a los estudiantes que adoptaran la posición de seguridad durante 60 segundos, debajo de los pupitres o en los sectores protegidos definidos por cada institución. Cumplido ese tiempo, el coordinador designado debía dar la orden para iniciar la evacuación ordenada hacia los puntos establecidos.

El protocolo también contempla, según las condiciones de cada establecimiento, el corte de los suministros de luz, gas y agua, el control de asistencia de alumnos y personal y una revisión del edificio antes de autorizar el regreso a las aulas.

Las imágenes del operativo permiten observar cómo cada comunidad educativa puso en práctica estas indicaciones, en el marco de una actividad que busca incorporar hábitos de prevención y mejorar la respuesta ante una emergencia real.

Una jornada para evaluar y corregir

El simulacro es el cierre del proceso de capacitación desarrollado durante 2026 en el marco del Programa Provincial de Prevención y Concientización Sísmica en el Ámbito Educativo. Durante ese período se presentaron 2.400 planes de evacuación, una cifra superior al número de establecimientos debido a que algunos edificios albergan distintas instituciones o comunidades educativas que funcionan en diferentes turnos.

Después del ejercicio, cada escuela deberá realizar un autoanálisis institucional para registrar el desarrollo de la evacuación, identificar posibles inconvenientes y establecer los ajustes necesarios. El seguimiento general se realiza desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), con transmisiones desde establecimientos educativos.

El antecedente inmediato fue el simulacro provincial de 2025, que involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios. En esta edición, el operativo se extendió a la totalidad de los establecimientos educativos de San Juan, con el objetivo de fortalecer la preparación de alumnos, docentes y familias ante una eventual emergencia sísmica.