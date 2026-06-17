La negociación salarial de la industria aceitera volvió a quedar sin acuerdo luego de que los gremios rechazaran la propuesta presentada por las cámaras empresarias para actualizar los salarios en función de la inflación informada por el INDEC. La falta de consenso profundizó el conflicto y mantiene abiertas las negociaciones en uno de los sectores más importantes de la economía argentina.

La discusión involucra a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, que representan a trabajadores de una actividad estratégica para el ingreso de divisas al país.

Durante las reuniones paritarias, las empresas propusieron aplicar una actualización salarial vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, los sindicatos consideraron insuficiente la oferta y sostuvieron que los salarios deben contemplar no solo la inflación, sino también el concepto de salario mínimo vital y móvil establecido en la Constitución Nacional.

Desde las organizaciones gremiales señalaron que la propuesta empresarial implica una pérdida del poder adquisitivo y remarcaron que el salario de los trabajadores aceiteros históricamente se calculó tomando como referencia el costo real de vida de una familia trabajadora.

Ante la falta de acuerdo, las partes pasaron a un cuarto intermedio y continuarán negociando en busca de una salida consensuada. Mientras tanto, el conflicto mantiene en alerta a toda la cadena agroindustrial debido al peso que tiene la actividad aceitera en las exportaciones argentinas.

El sector agroexportador observa con atención la evolución de las conversaciones, ya que cualquier medida de fuerza podría afectar el normal funcionamiento de plantas industriales, puertos y terminales de embarque, especialmente en la región del Gran Rosario, principal polo exportador del país.

Por el momento, no se anunciaron nuevas medidas gremiales, aunque los sindicatos advirtieron que seguirán reclamando una recomposición salarial acorde con sus planteos. Las próximas reuniones serán clave para determinar si las partes logran acercar posiciones o si el conflicto escala en las próximas semanas.