El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió el informe de gestión que tenía previsto presentar el próximo 2 de julio en el Senado, luego de que los bloques opositores decidieran no enviar preguntas para su exposición. La decisión fue confirmada tras reuniones mantenidas entre funcionarios del Gobierno y legisladores nacionales.

Según argumentaron desde la oposición, la negativa a remitir consultas responde a que consideran que Adorni debe enfrentar una interpelación antes que una sesión informativa. Distintos senadores sostienen que el funcionario perdió credibilidad política y que la jornada prevista para comienzos de julio debía destinarse exclusivamente a debatir su continuidad en el cargo.

La ausencia de preguntas dejó sin sustento el mecanismo habitual de presentación de informes de gestión, instancia contemplada por la Constitución Nacional para que el jefe de Gabinete responda inquietudes de los legisladores sobre la marcha del Gobierno.

Desde la Casa Rosada señalaron que Adorni mantiene su disposición a concurrir al Congreso y que la intención es reprogramar la exposición para finales de julio, una vez superada la tensión política generada por los pedidos de interpelación impulsados por distintos bloques opositores.

El conflicto se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la situación patrimonial del funcionario y de iniciativas parlamentarias que buscan avanzar con una interpelación e incluso una eventual moción de censura. En las últimas semanas, la oposición endureció su postura y varios sectores rechazaron validar la presentación de un informe de gestión mientras continúan las controversias políticas y judiciales que rodean al jefe de Gabinete.

La suspensión representa un nuevo capítulo en la disputa entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. Mientras el Gobierno interpreta la decisión como una maniobra política para impedir la exposición de Adorni, los bloques opositores sostienen que el funcionario debe responder primero a los cuestionamientos planteados sobre su permanencia en el cargo.

Por ahora, el informe quedó sin fecha confirmada y el escenario legislativo seguirá marcado por la discusión sobre una posible interpelación, que podría convertirse en uno de los principales focos de tensión política en las próximas semanas.