El acercamiento entre el gobierno de Marcelo Orrego y La Libertad Avanza es cada vez más evidente en San Juan, aunque todavía está lejos de convertirse en una alianza formal. Así lo planteó el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, uno de los principales socios políticos del oficialismo provincial, quien reconoció las coincidencias que existen entre ambos espacios, pero aclaró que aún no se conformó una mesa política para discutir un acuerdo electoral.

Rueda sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que actualmente existe una dinámica de acompañamiento mutuo entre el orreguismo y el espacio libertario. Por un lado, destacó “que el gobernador Marcelo Orrego viene respaldando varias iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei a nivel nacional”. Y, remarcó que “los representantes de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de San Juan también han acompañado proyectos clave impulsados por el Ejecutivo provincial”.

Sin embargo, advirtió que ese entendimiento legislativo todavía no se tradujo en una construcción política conjunta. Según dijo, hasta el momento no existieron reuniones formales entre los distintos sectores para analizar una eventual estrategia electoral compartida de cara a los próximos comicios.

El dirigente bloquista consideró que “el escenario político aún tiene muchas variables abiertas. Entre ellas la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones provinciales y la discusión sobre la reforma electoral que impulsa el oficialismo”. En ese contexto, evitó anticipar qué frente integrará el Bloquismo y remarcó que cualquier definición deberá pasar por los órganos partidarios correspondientes.

Mientras analiza el futuro de las alianzas, Rueda también lanzó críticas hacia el peronismo provincial. El bloquista cuestionó la “postura que mantiene el justicialismo frente a distintas iniciativas impulsadas por el gobierno de Orrego es el de oponerse y nada más”, y remarcó que “sólo están pensando en candidaturas y no un proyecto”:

En esa línea, recordó que durante los años de gobiernos peronistas muchas leyes llegaban a la Legislatura con escaso debate y eran aprobadas gracias a las mayorías parlamentarias de turno. Por eso, señaló que “algunas críticas son contradictorias cuando provienen de dirigentes que tuvieron responsabilidades de gobierno hace poco años atrás”, en clara referencia a la postura del PJ en la última sesión de Diputados.

Paralelamente, Rueda dijo que el Bloquismo comenzó a mover sus piezas pensando en 2027 y confirmó que ya existen dirigentes que manifestaron públicamente su intención de competir en distintos departamentos. Mencionó que “Andrés Chanampa en Chimbas, Graciela Caselles en Caucete, Negrín Sánchez, Humberto Sierra en Capital”.

El presidente partidario explicó que los comités departamentales tendrán un papel central en la definición de las candidaturas, especialmente si prospera una reforma electoral que otorgue mayor protagonismo a las estructuras partidarias y a las internas.

Respecto de una eventual candidatura propia, evitó definiciones. Aseguró que siempre “yo me pongo a disposición del partido, siempre lo he hecho. El que mejor esté posicionado, lo que el partido diga”, resumió el titular del Bloquismo, dejando abierta la puerta a una posible postulación, aunque sin confirmar ninguna aspiración personal.

Textuales

Luis Rueda / Presidente del partido Bloquista