El avance del jabalí en el territorio sanjuanino dejó de ser un problema rural para transformarse en un debate de política pública urgente. En diálogo con DIARIO HUARPE, el diputado provincial por el departamento de Ullum, Leopoldo Soler, reavivó la discusión sobre una propuesta legislativa que busca permitir la caza controlada de esta especie invasora en la provincia. El funcionario explicó que esta especie no es autóctona y que su acelerada tasa de reproducción representa una amenaza grave no solo para la agricultura, sino también para el patrimonio natural de San Juan, incluyendo sitios protegidos de relevancia internacional.

Sin embargo, la respuesta desde el Poder Ejecutivo es cauta. Ante el planteo del legislador, DIARIO HUARPE se puso en contacto con la Secretaría de Ambiente, desde donde informaron que la caza en San Juan se encuentra terminantemente prohibida por ley. Fuentes del organismo señalaron que existen instancias técnicas y científicas que deben respetarse rigurosamente antes de habilitar una actividad de este tipo, desestimando una solución inmediata sin sustento en investigaciones previas.

El jabalí: una especie invasora que acecha

Leopoldo Soler fundamenta su pedido en la realidad que atraviesan diversos sectores de la provincia. Según el diputado, el jabalí es una especie que "se prolifera como la rata" y su presencia ya se ha reportado en zonas limítrofes con La Rioja, San Luis y Mendoza. La preocupación central radica en la proximidad de estos animales a sectores rurales de San Juan y al Parque Provincial Ischigualasto.

"El problema es que se nos metan los chanchos en el Valle de la Luna; por más que después tengas una solución, el daño al patrimonio de la humanidad no lo vamos a sacar más", advirtió Soler. El legislador enfatizó que el riesgo no es solo ecológico, sino también cultural y económico, dado que estas manadas pueden dañar estructuras paleontológicas y afectar la seguridad vial en zonas turísticas, aumentando el riesgo de siniestros viales. Para el diputado de Ullum, la situación es crítica y requiere medidas de control que incluyan tanto la cacería deportiva como regulada, una práctica que ya está habilitada en otras provincias argentinas para combatir esta plaga.

La postura de Ambiente: la ciencia antes que las armas

Desde la Secretaría de Ambiente, la visión es marcadamente diferente. Si bien reconocen la problemática, subrayan que la gestión actual se caracteriza por basar sus decisiones en investigaciones profundas. Actualmente, la repartición está trabajando en la elaboración de una "línea de base" en la zona de Ischigualasto y Valle Fértil para determinar con exactitud qué especies nativas y exóticas habitan el lugar y cuál es su impacto real en el ecosistema.

"No podemos decir nada hasta no tener resultados", explicaron desde la Secretaría, insistiendo en que no se pueden tomar decisiones "tan fuertes" como habilitar la matanza de animales sin un estudio de campo que lo avale. Las fuentes consultadas recordaron que la caza está prohibida en todo el territorio provincial por la legislación vigente y que, antes de llegar a la instancia de la cacería, existen otros pasos y métodos de control que deben ser evaluados según la especie y la zona afectada. Para la cartera ambiental, el debate propuesto por Soler parece prematuro frente a los tiempos de la investigación científica.

Un proyecto estancado en la Legislatura provincial

A pesar de la urgencia manifestada por los productores y el sector de cazadores que apoya a Soler, el proyecto de ley para autorizar la caza del jabalí lleva más de un año en comisión sin ser tratado. Soler detalló que su iniciativa se encuentra en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y probablemente en la de Ganadería, pero su avance depende exclusivamente de la "voluntad política" del gobierno de turno.

El legislador lamentó que solo un pequeño porcentaje de los proyectos presentados llegan al recinto para ser votados y expresó su esperanza de que no haya que lamentar daños irreversibles en el patrimonio provincial para que la propuesta prospere. "Todo lo que podamos hacer para lograr las mayorías y que sea tratado en el recinto es fabuloso", concluyó, reafirmando que el interés por esta ley crece diariamente entre los vecinos y sectores afectados por la plaga.

Impacto en la agricultura y la seguridad vial

La expansión del jabalí no solo preocupa por su impacto en Ischigualasto. Productores de departamentos como Sarmiento y Valle Fértil han denunciado ataques sistemáticos a cultivos, daños en establecimientos rurales y depredación de animales jóvenes. El comportamiento de estas manadas, descriptas como "complicadas" por su agresividad y capacidad de adaptación, genera pérdidas económicas directas que los agricultores ya no pueden sostener.

A esto se suma la preocupación por la seguridad en las rutas. Los avistamientos de jabalíes cerca de arterias principales han aumentado la alarma sobre posibles accidentes automovilísticos causados por el cruce intempestivo de estos animales de gran porte. Mientras el diputado Soler insiste en que la caza es la herramienta más efectiva para el control inmediato de lo que califica como una "plaga peor que los roedores", el Estado provincial mantiene su postura de esperar los resultados de la línea de base para definir el futuro de la fauna, nativa y exótica, en San Juan.