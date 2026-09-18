El Ministerio de Minería de San Juan publicó en el Boletín Oficial un edicto que informa la presentación de una solicitud de mensura de la Mina Martina, ubicada en el departamento Calingasta. La solicitud fue presentada por Juan José Moncho y Manuel Domingo Alonso y abarca una superficie total de 1.700,69 hectáreas, según consta en el expediente N.º 1124-242-H-13.

El edicto, firmado por la escribana de Minas M. Florencia Beltrán, detalla las coordenadas de los vértices que conforman el perímetro de la mina y las 18 pertenencias que la integran, cada una de 100 hectáreas, salvo algunas que registran superficies menores. La resolución N.º 86-DDM-2023 ordena la publicación del edicto por tres veces en el término de quince días y la fijación de un cartel aviso en la puerta de la oficina del Ministerio.

Qué es una mensura minera

La mensura es el procedimiento mediante el cual se determina con precisión la ubicación, los límites y la superficie de una propiedad minera. Es un paso fundamental en el proceso legal para la formalización de derechos mineros y es necesario para la inscripción definitiva del dominio en el Registro de Minas.

La publicación de este edicto es crucial para la transparencia y la seguridad jurídica en la actividad minera. Permite que cualquier persona con derechos adyacentes o intereses en la zona pueda verificar los límites y, si fuera necesario, presentar objeciones en los plazos estipulados por la ley. Es un paso administrativo que precede a la registración definitiva de las pertenencias, lo que podría habilitar futuras inversiones y desarrollo en el sector minero de la provincia.

Los antecedentes de la mina

El expediente N.º 1124-242-H-13 data de 2013, según el número de registro. Eso indica que la solicitud de mensura lleva más de una década en trámite. La mina se encuentra en el departamento Calingasta, una de las zonas con mayor tradición minera de San Juan, donde se ubican proyectos como Casposo y Los Azules.

El edicto menciona que se registran las coordenadas de los vértices que conforman el perímetro de la mina y que se tienen presentes las coordenadas de cada una de las 18 pertenencias consignadas, así como la labor legal denunciada. Una vez verificadas al momento de las operaciones de mensura, se procederá a la registración definitiva conforme al Código de Minería y al Código de Procedimientos Mineros.

Los colindantes

El edicto también detalla los cateos y manifestaciones de descubrimiento colindantes con la Mina Martina. Entre ellos se mencionan el Cateo Expte. N.º 338.660-M-93, el Cateo Expte. N.º 1295-G-95, el Cateo Expte. N.º 338.826-A-93, la Manifestación de Descubrimiento Expte. N.º 1124552-B-18 (Terrazas), la Manifestación de Descubrimiento Expte. N.º 0122-M-97 (Manantial 5), la Manifestación de Descubrimiento Expte. N.º 1124183-H-11 (Chifi) y la Manifestación de Descubrimiento Expte. N.º 125-M-03 (Lourdes I).

El proceso que sigue

La publicación del edicto es el primer paso formal del procedimiento de mensura. Según lo establecido por el Código de Minería, se llama por quince días a quienes se consideren con derechos sobre el área para que formulen las presentaciones que consideren convenientes. Además, la empresa debe acreditar en el término de treinta días haber efectuado la publicación ordenada.

La mensura de la Mina Martina es un trámite de larga data que ahora avanza hacia su etapa final. La superficie de 1.700 hectáreas y su ubicación en Calingasta la convierten en una propiedad minera de interés en una de las zonas más activas de la provincia.