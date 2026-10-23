Solo un mes de prisión para el profesor que pedía fotos sexuales a alumnas

La Justicia imputó y dictó un mes de prisión preventiva para Gustavo Genini, de 29 años, un estudiante para maestro que dictaba clases particulares de matemática en Rawson. El acusado fue imputado por los delitos de grooming, promoción a la corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores de edad.

La investigación judicial comenzó el 21 de octubre tras la denuncia presentada por la madre de una alumna de 14 años. La maniobra consistía en captar a adolescentes de entre 12 y 16 años por la aplicación de mensajería WhatsApp, donde el imputado utilizaba el nombre de Gusty para ofrecer las tareas.

El proceso incluía una primera etapa de chat y una posterior de carácter sexual con envío de imágenes. La retribución económica prometida era de $3000 por día y hasta $85000 por acuerdos semanales. El imputado también ofrecía pagar ropa y exigía un trato formal o el uso de ciertos apodos.

La fiscalía, representada por Luciana Fasoli y Rocío Toledo, aportó como evidencia capturas de pantalla y un comprobante de la plataforma Mercado Pago. Una de las menores, identificada con las iniciales A.M., declaró en la causa penal haber recibido dinero tras enviar una fotografía al acusado.

En la audiencia ante la jueza de garantías Flavia Allende, el Ministerio Público Fiscal solicitó 8 meses de investigación penal preparatoria. La defensora oficial Cecilia Mut se opuso a la prisión preventiva y a la apertura del teléfono celular del imputado por considerar que no se acreditaron todos los delitos de la acusación.