Steve Nielsen de Alpine contó por qué Colapinto no estaría en la F1 en 2027

Para el Gran Premio de Gran Bretaña, el director general de Alpine, Steve Nielsen, despejó dudas sobre el futuro de Franco Colapinto en 2027. Durante la conferencia de la FIA en Silverstone, el directivo explicó que la permanencia del piloto de 23 años depende de su evolución. Mientras Pierre Gasly tiene su puesto asegurado para la próxima temporada, el argentino debe revalidar su posición para conservar su asiento.

Nielsen fue exigente y afirmó que "todo el mundo quiere más", añadiendo que "Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo". Sin embargo, reconoció mejoras en circuitos como Miami y China. Sobre su continuidad, remarcó que "si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1".

La escudería observa progresos en la consistencia del corredor bonaerense. Nielsen destacó que "su regularidad, sobre todo en las carreras, es mucho mejor que antes, así como su capacidad para plantarle cara a Pierre". El directivo recordó que el año pasado era difícil evaluarlos por la baja calidad del coche, pero admitió que "este año ha habido algunas ocasiones en las que ha estado a la altura de Pierre, y eso es bueno de ver".