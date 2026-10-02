El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este jueves 1 de octubre el programa económico del Gobierno de Javier Milei durante su participación en la Argentina Week, que se desarrolla en París. Ante empresarios e inversores internacionales, sostuvo que el país retomó el crecimiento después de más de una década de estancamiento y destacó que las exportaciones avanzan a un ritmo cinco veces superior al del Producto Interno Bruto (PBI).

La exposición se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el funcionario presentó los principales ejes de la política económica y señaló a la energía y la minería como sectores estratégicos para atraer capitales extranjeros.

"Después de 12 años de estancamiento, Argentina volvió a crecer, y lo más interesante es que ese crecimiento lo lideran las exportaciones", afirmó el ministro, quien consideró que la demanda internacional ofrece mayores posibilidades de expansión que el mercado interno.

Sturzenegger explicó que el objetivo del Gobierno es consolidar un modelo orientado a las ventas externas, acompañado por la reducción de regulaciones y la apertura comercial. Según su interpretación, estas medidas permitirían incrementar la productividad y generar condiciones para nuevas inversiones.

Minería y energía, los sectores que el Gobierno busca potenciar

Durante su presentación, el funcionario hizo especial hincapié en las oportunidades que ofrecen los recursos naturales argentinos y en las modificaciones normativas impulsadas por la administración nacional.

En materia energética, destacó los cambios introducidos en la legislación de hidrocarburos, especialmente aquellos que limitaron la intervención del Estado sobre los precios de exportación. "Teníamos los recursos, pero nadie invierte en un país donde el precio lo fijan los políticos", sostuvo al justificar la decisión.

Respecto de la minería, señaló que la reforma de la Ley de Glaciares constituye, desde la perspectiva oficial, una herramienta para favorecer la llegada de inversiones. Se trata de una modificación que también genera debates por sus posibles consecuencias ambientales y sus implicancias para la protección de los recursos hídricos.

El ministro también mencionó la autorización para importar maquinaria usada, una medida que consideró importante para reducir los costos de inversión en actividades como la minería, la perforación de pozos y la producción agropecuaria.

En ese contexto, aseguró que su cartera contabiliza alrededor de 17.000 desregulaciones desde el inicio de la gestión. Entre los ejemplos que presentó se encuentran la habilitación de los servicios de internet satelital y la flexibilización de determinados requisitos para las empresas que buscan financiamiento en el mercado de capitales.

Los cuatro pilares del programa económico de Milei

Sturzenegger estructuró su exposición alrededor de cuatro principios que, según explicó, orientan las decisiones del Gobierno nacional: el equilibrio fiscal, la desregulación, el respeto a la propiedad privada y la apertura comercial.

Sobre las cuentas públicas, aseguró que Argentina forma parte de un reducido grupo de países de más de diez millones de habitantes que registran superávit fiscal. Atribuyó ese resultado a una reducción del gasto público superior a cinco puntos del PBI, sin incrementos impositivos.

"Para el Presidente es innegociable", remarcó al referirse a la decisión de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

El ministro también sostuvo que Argentina registró avances en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation durante 2024 y 2025. Además, afirmó que en ese período se produjo el mayor incremento de productividad desde la década de 1980.

No obstante, reconoció que todavía quedan reformas pendientes en materia de apertura comercial y que el proceso de transformación económica requiere nuevas medidas.

La agenda de inversiones de Milei en Francia

Las declaraciones de Sturzenegger se produjeron en el marco de la visita oficial de Javier Milei a Francia, donde el mandatario encabezó una serie de encuentros con representantes del sector privado y autoridades internacionales.

Entre las principales actividades de este jueves se destacó la reunión que mantuvo con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Durante el encuentro, que se extendió aproximadamente 40 minutos, abordaron cuestiones relacionadas con las inversiones energéticas y el desarrollo de la inteligencia artificial.

La Argentina Week también reunió a 13 gobernadores argentinos, entre ellos el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, quien participó de las actividades destinadas a promocionar las oportunidades de inversión de las provincias.

La jornada incluyó anuncios empresariales vinculados con sectores estratégicos. La compañía francesa TotalEnergies comunicó una cartera de proyectos cercana a los 10.000 millones de dólares para ampliar su producción de petróleo y gas en Argentina.

Por su parte, la minera Eramet ratificó su interés en expandir el proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en Salta, mediante una posible inversión adicional de 350 millones de dólares, que todavía depende de una decisión definitiva de la empresa.

La agenda de la Argentina Week continuará hasta el viernes 2 de octubre, con nuevas reuniones entre funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de compañías internacionales.