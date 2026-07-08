El precio internacional del petróleo registró una fuerte suba este miércoles como consecuencia de la renovada escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y de una serie de ataques contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos.

El barril de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 5,4% respecto del cierre del martes y alcanzó los 74,23 dólares. En tanto, el Brent, referencia para Europa y gran parte del mercado internacional, aumentó un 5,3% hasta cotizar en 78,09 dólares por barril. Ambos contratos acumularon dos jornadas consecutivas de fuertes incrementos y alcanzaron sus valores más altos de las últimas dos semanas.

La suba de los precios se produjo luego de que Estados Unidos revocara una licencia que permitía la venta de petróleo iraní en el marco de un acuerdo provisional entre ambos países. Esa autorización había posibilitado que Irán comercializara su producción de crudo en los mercados internacionales a cambio de dólares estadounidenses, situación que quedó sin efecto tras los recientes incidentes registrados en el estrecho de Ormuz.

La preocupación de los inversores aumentó luego de que se conociera que tres embarcaciones fueron atacadas en esa estratégica vía marítima. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, uno de los buques, un petrolero, fue alcanzado por un ataque y se incendió frente a las costas de Omán. Otros dos barcos sufrieron daños menores y pudieron continuar su navegación.

Desde la televisión estatal iraní aseguraron que un buque de gas natural licuado fue atacado luego de ignorar advertencias de las autoridades de Teherán, aunque el régimen no reivindicó oficialmente la acción. Irán sostiene que las embarcaciones deben utilizar una ruta marítima específica bajo su supervisión y pretende aplicar tasas por el tránsito a través del estrecho, una medida rechazada por Estados Unidos y varios países árabes del Golfo.

El experto en seguridad del King's College de Londres, Andreas Krieg, sostuvo que la postura iraní busca enviar un mensaje político y estratégico. "Irán está enviando una señal clara de que no aceptará alternativas", afirmó al referirse a la intención del régimen de controlar el paso por el estrecho de Ormuz.

La importancia de esta vía marítima radica en que por ella circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural comercializados en el mundo. Cualquier amenaza sobre su funcionamiento genera preocupación inmediata en los mercados energéticos y repercute directamente sobre el precio internacional del crudo.

El aumento de la tensión geopolítica también tuvo impacto en las bolsas asiáticas. Los principales índices operaron en baja debido al temor de que el conflicto afecte el crecimiento económico mundial y complique el abastecimiento energético.

El índice Kospi, de Corea del Sur, perdió más del 1% y acumula una caída superior al 20% desde el máximo histórico alcanzado el mes pasado. Las acciones de Samsung volvieron a retroceder, pese a que la compañía había anticipado un crecimiento superior al 1.800% en su beneficio operativo impulsado por la demanda de chips destinados a inteligencia artificial.

Las bolsas de Tokio, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Taipéi también cerraron con pérdidas, mientras que Hong Kong logró finalizar la jornada con una suba superior al 1%.

En ese contexto, el analista Nick Twidale, de AT Global Markets, consideró que la atención de los inversores dejó de centrarse exclusivamente en el desempeño de las empresas tecnológicas para enfocarse nuevamente en el escenario geopolítico. Según explicó, la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante para el comportamiento de los mercados financieros durante los próximos días.

Con información de AFP.