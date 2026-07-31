El Gobierno nacional oficializó este viernes una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos que se trasladará a los precios de las naftas y el gasoil desde este sábado 1 de agosto. La medida fue establecida mediante el Decreto 693, publicado en el Boletín Oficial, y prevé un incremento promedio del 0,5% en los valores al surtidor.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo decidió postergar hasta el 1 de septiembre la aplicación del resto de la actualización pendiente correspondiente al remanente de 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025. Según argumentó el Gobierno, la decisión busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

Con esta actualización parcial, el impacto será de aproximadamente $11 por litro en las naftas y $14 por litro en el gasoil, como consecuencia del ajuste en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

De acuerdo con los valores de referencia relevados por el sector, el litro de nafta súper pasará de $2.047 a $2.058, mientras que el gasoil aumentará de $2.106 a $2.120 por litro.

En el caso de la nafta, el incremento responde a una actualización de $10,572 por el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $0,648 por el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, el ajuste incluye $9,511 por el impuesto general, $5,150 correspondientes al tributo ambiental y un adicional diferencial de $1,084 para las zonas comprendidas por el régimen patagónico.

Cabe recordar que desde hace un año YPF no informa aumentos generales de precios, ya que aplica un esquema de valores dinámicos que varía según la región, la demanda y la franja horaria, por lo que el precio final puede presentar diferencias entre estaciones de servicio y localidades del país.