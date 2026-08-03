Los mercados financieros comenzaron la semana con una mejora para los activos argentinos. En una jornada marcada por el rebote de Wall Street y la fuerte caída del precio internacional del petróleo, los bonos soberanos en dólares registraron subas y el riesgo país retrocedió un 5%.

Los títulos públicos argentinos —Bonares y Globales— avanzaban en promedio un 0,5%, mientras que el índice elaborado por JP Morgan descendía 21 unidades, hasta ubicarse en los 412 puntos básicos.

El movimiento estuvo acompañado por una recuperación de las bolsas de Nueva York, cuyos principales índices avanzaban hasta un 2%, impulsados principalmente por las acciones tecnológicas.

El petróleo cayó con fuerza

Uno de los factores que favoreció el optimismo de los mercados fue la caída del precio del crudo, que retrocedía entre 5% y 6% luego de conocerse avances en las negociaciones para reducir la tensión en Medio Oriente.

El barril de Brent descendía hasta los USD 83,12, mientras que el WTI cotizaba en torno a los USD 79,03.

La baja respondió a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender un nuevo ataque contra Irán mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz y disminuir las tensiones en la región.

Además, la OPEP+ aprobó un incremento de la producción de petróleo a partir de septiembre, una medida que también contribuyó a aliviar las expectativas sobre el precio del crudo.

La atención del mercado sigue en el Congreso

En el plano local, el equipo de Research de Puente señaló que durante la semana los inversores seguirán de cerca los proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso y la capacidad del oficialismo para reunir apoyo legislativo.

Según el informe, si se mantienen reglas fiscales creíbles y restricciones al financiamiento monetario, podrían fortalecerse las expectativas de estabilidad económica y reducir la percepción de riesgo sobre la Argentina.

Mientras tanto, el S&P Merval operaba con una leve baja del 0,4% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban un comportamiento dispar.

La jornada reflejó que el contexto internacional volvió a convertirse en un factor clave para los activos argentinos, que encontraron respaldo en un escenario global más favorable y en la baja de la aversión al riesgo.