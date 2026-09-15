El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 resolvió este lunes absolver al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el marco de la causa "Sueños Compartidos", que investigó el desvío de fondos públicos asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Asimismo, el tribunal dictó condenas a penas de ejecución condicional para los exfuncionarios José López y Abel Fatala, así como para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

El fallo fue pronunciado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002. La resolución se dio a conocer apenas un día antes de que prescribiera la acción penal, según el cómputo de plazos establecido por el Ministerio Público Fiscal.

También fueron absueltos Carlos Castellano, ex funcionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, ex asesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, ex funcionarios provinciales de Santiago del Estero.

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía. López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, fueron sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Sergio y Pablo Schoklender, ex-apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y 2 años 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios. El tribunal adoptó penas menores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido penas de 6 años para De Vido, López, Fatala y los Schoklender y de 4 años para el resto de los imputados.

Al comienzo de la audiencia, los magistrados rechazaron los planteos de las defensas por insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, prescripción de la acción penal y nulidad de los alegatos de los acusadores.

Por otro lado, por mayoría el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por una suma de $206.438.454,05, el cual se determinó como el monto desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

El mismo deberá ser ajustado al momento en el que la sentencia adquiera firmeza. La jueza Palliotti también anunció que se fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17hs. en la que se leerán los fundamentos de las condenas y absoluciones, informó la agencia Noticias Argentinas.

La historia del juicio

El juicio había comenzado en marzo pasado sobre la causa que involucraba a la fundación "Sueños Compartidos", que investigó el supuesto desvío de fondos públicos, estimados en más de $206 millones de pesos, que el Estado Nacional había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Fue para la construcción de viviendas sociales, pero el programa funcionó entre los años 2005 y 2011, con la realización de obras públicas con denuncias de sobreprecios.