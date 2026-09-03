La preocupación por el creciente endeudamiento de las familias argentinas ya tiene un correlato concreto en el Congreso Nacional: entre Diputados y el Senado se acumulan 52 proyectos vinculados con la mora, el alivio financiero y las herramientas para enfrentar situaciones de sobreendeudamiento.

A ese conjunto de iniciativas se sumó en las últimas horas un proyecto presentado por la diputada nacional María Inés Zigarán, quien propuso crear un Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de las Personas Humanas.

La iniciativa llega mientras el tema comienza a ganar espacio en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados y en medio de los intentos de sectores de la oposición por llevar distintos expedientes vinculados al endeudamiento familiar al recinto.

El proyecto de Zigarán apunta a establecer un marco específico para intervenir cuando una persona ya no puede afrontar sus obligaciones financieras sin poner en riesgo su propia subsistencia o la de su grupo familiar.

La propuesta define el sobreendeudamiento como una situación en la que la carga de las deudas resulta objetivamente imposible de cumplir en condiciones razonables. El objetivo es establecer mecanismos de prevención y tratamiento que permitan ordenar las obligaciones y favorecer la recuperación económica de los consumidores.

Uno de los puntos centrales está dirigido a quienes otorgan créditos. Bancos, emisores de tarjetas, billeteras digitales, mutuales, cooperativas y otras entidades deberán realizar evaluaciones objetivas sobre la capacidad de pago antes de conceder un financiamiento.

El texto también contempla una instancia de mediación administrativa, gratuita y voluntaria para el deudor. Con asistencia letrada, las partes podrán intentar alcanzar acuerdos para reestructurar las obligaciones por un plazo de hasta cinco años.

En esos acuerdos, los intereses compensatorios tendrían como límite la tasa activa del Banco Nación y no se permitiría la capitalización de intereses.

Si la mediación no prospera, o si el deudor decide no utilizar esa instancia, el proyecto habilita la posibilidad de recurrir a un procedimiento judicial específico ante los tribunales civiles, comerciales o de consumo correspondientes a su domicilio.

Para iniciar ese proceso, el solicitante deberá informar sus bienes e ingresos, identificar a sus acreedores, detallar las obligaciones vigentes y presentar la documentación que respalde su situación patrimonial.

La iniciativa de Zigarán se incorpora así a una agenda legislativa cada vez más extensa. Los 52 proyectos presentados en ambas cámaras incluyen propuestas para reestructurar pasivos, establecer mecanismos de alivio para familias endeudadas, atender situaciones vinculadas con las tarjetas de crédito y crear regímenes integrales para ordenar la situación financiera de los deudores.

El expediente fue enviado a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y Justicia. Allí deberá comenzar su recorrido parlamentario junto con las decenas de iniciativas que ya buscan dar una respuesta a un problema que crece entre los argentinos y que ahora también se consolida como una de las agendas económicas del Congreso.