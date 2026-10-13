La intendenta de Capital, Susana Laciar, dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección en 2027 y envió un mensaje a los socios políticos con los que comparte el frente oficialista. Durante una entrevista en Café de la Política, por HUARPE TV, sostuvo que quiere consolidar su gestión y planteó que las candidaturas deberán resolverse mediante el diálogo dentro de cada espacio.

Consultada sobre la posibilidad de competir por otro mandato, Laciar afirmó que está convencida del rumbo de su administración y de la necesidad de darle continuidad al proyecto que conduce en la Capital.

“Por supuesto que uno está convencida de la gestión que hoy representa y, por supuesto, está convencida de que esto que estamos consolidando y trabajando tiene que consolidarse y tiene que crecer”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que la decisión no depende únicamente de una voluntad individual. “La voluntad siempre está, pero como corresponde, esto no se trata de individualismo, sino de un trabajo en conjunto con quien se habla, con los espacios políticos, dentro de los espacios políticos que conforman frente”, señaló.

“Somos parte de un gran equipo, todos”, resumió. Luego agregó que buscan acompañar el proyecto de Orrego porque están convencidos del rumbo que debe seguir San Juan.

De todos modos, Laciar evitó anticipar cómo se elegirán los candidatos. Sostuvo que cada espacio político deberá definir su metodología y que las decisiones también estarán atravesadas por el debate sobre el nuevo sistema electoral.

Laciar avaló separar la elección provincial de la municipal

La intendenta se mostró de acuerdo con la posibilidad de que los sanjuaninos voten con dos boletas en 2027: una para los cargos provinciales y otra para intendentes y concejales. Consideró que es una modalidad factible, aunque aclaró que su implementación deberá resolverse en el ámbito legislativo.

“La propuesta del gobernador es eliminar el sistema nefasto de las lemas y, en virtud de eso, que los legisladores puedan trabajar un sistema electoral con boletas únicas”, afirmó.

Laciar recordó que fue autora de iniciativas vinculadas a la boleta única durante su paso por la Legislatura provincial y nacional. Sobre la posibilidad de separar las categorías provinciales de las municipales, sostuvo que permitiría discutir las propuestas de cada nivel de gobierno.

“La modalidad de dos, para que realmente se discutan de alguna manera lo provincial y lo municipal, es una modalidad factible”, señaló.

La jefa comunal puso el foco en que el debate electoral no desplace la discusión sobre la planificación de las ciudades. En ese sentido, sostuvo que las políticas públicas municipales deben trascender las gestiones y permitir el trabajo conjunto entre departamentos.

Textuales

Susana Laciar / Intendenta de la Capital