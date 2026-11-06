El Ministerio de Educación de San Juan confirmó la suspensión de las clases para este viernes 6 de noviembre en todas las instituciones educativas del departamento Calingasta, debido al alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La decisión fue adoptada de manera preventiva, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil de la provincia.

Según informó la cartera educativa, la medida regirá durante toda la jornada y alcanzará a los establecimientos de todos los niveles y modalidades, tanto en el turno mañana como en los turnos tarde y noche. La suspensión se aplicará únicamente en Calingasta, por lo que no comprende al resto de los departamentos de San Juan.

Además de la actividad escolar, quedarán suspendidos los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban programados para este viernes. Desde el Ministerio aclararon que esas convocatorias serán anuladas y que los directivos deberán generarlas nuevamente.

Activaron el Plan de Contingencia en las escuelas

Ante las condiciones meteorológicas previstas, el Ministerio de Educación recordó a los directivos y docentes que se encuentra activo el Plan de Contingencia establecido mediante la Resolución N.º 12277-ME-2024.

Este procedimiento contempla las medidas que deben adoptar las instituciones educativas frente a situaciones que puedan comprometer el normal desarrollo de las actividades escolares.

Por otra parte, las autoridades provinciales indicaron que continuarán monitoreando la evolución del tiempo durante las próximas horas. En caso de registrarse cambios o nuevas disposiciones, se informará a través de los canales oficiales.

La suspensión tiene carácter exclusivamente preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones meteorológicas anunciadas.