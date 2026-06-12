La Selección Argentina recibió una noticia que alteró parte de la planificación para el estreno en el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda y quedó descartado para el partido del próximo martes frente a Argelia, correspondiente a la primera fecha del Grupo L. Facundo Medina sería el reemplazo.

La confirmación llegó después de varios días de evaluación médica en la concentración albiceleste instalada en Kansas City. Aunque la lesión no reviste gravedad, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió no arriesgar al defensor en el primer compromiso del certamen con el objetivo de preservarlo para el resto de la competencia.

La molestia se originó durante el amistoso frente a Honduras, disputado el pasado sábado. Aquella noche, Tagliafico solamente jugó el primer tiempo y fue reemplazado en el entretiempo. En ese momento se trató de una medida preventiva, aunque posteriormente los estudios médicos confirmaron una pequeña distensión muscular que obligará al lateral izquierdo a realizar trabajos diferenciados durante los próximos días.

La situación generó preocupación inicial en el entorno de la Selección, aunque rápidamente llegaron señales tranquilizadoras. Desde el cuerpo médico explicaron que se trata de una lesión leve en una zona que suele responder favorablemente a los tratamientos de recuperación. Por esa razón, Argentina decidió mantener al futbolista dentro de la convocatoria y descartar cualquier posibilidad de reemplazo.

La expectativa del cuerpo técnico apunta a que pueda estar disponible para el segundo compromiso mundialista frente a Austria, programado para el 22 de junio. Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucione físicamente durante los próximos entrenamientos.

Medina, el elegido para cubrir la banda izquierda

Ante la ausencia de Tagliafico, todas las miradas apuntan a Facundo Medina. El futbolista del Olympique de Marsella aparece como el principal candidato para ocupar el lateral izquierdo en el debut frente a Argelia.

Aunque su posición natural es la de defensor central, el futbolisata ya ha demostrado versatilidad para desempeñarse sobre la banda. Durante la última temporada en Europa actuó en varias ocasiones como lateral y también cumplió esa función bajo las órdenes de Scaloni.

De hecho, fue quien ingresó por Tagliafico durante el amistoso frente a Honduras y volvió a ocupar ese sector en el encuentro posterior ante Islandia. Las actuaciones convencieron al cuerpo técnico, que valora especialmente su fortaleza defensiva, su capacidad para los duelos individuales y su experiencia internacional.

Si bien no posee la misma proyección ofensiva que el futbolista del Lyon, Medina ofrece equilibrio y solidez, características que podrían resultar fundamentales en un partido de estreno mundialista donde la Selección buscará comenzar con una victoria.

La confianza depositada en él quedó reflejada también en la reciente convocatoria de Marcos Senesi para reemplazar a Leonardo Balerdi. Scaloni prefirió sumar otro defensor central antes que recurrir a un lateral natural como Marcos Acuña, una señal clara de que considera cubierto el puesto con las alternativas disponibles.

Una baja importante, pero con optimismo

La ausencia de Tagliafico representa una pérdida sensible para la Selección Argentina. Se trata de uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional dentro del plantel y una pieza habitual en el esquema de Scaloni desde hace varios años.

Sin embargo, en el predio argentino reina la tranquilidad. La lesión no pone en riesgo la participación del defensor en el Mundial y existe optimismo respecto de su recuperación para los próximos compromisos.

Mientras tanto, Facundo Medina se prepara para asumir una responsabilidad de enorme magnitud: ocupar el lugar de uno de los campeones del mundo en el debut de la Albiceleste y ayudar a que Argentina inicie con el pie derecho la defensa del título conseguido en Qatar 2022.