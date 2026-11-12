La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ha lanzado oficialmente la cohorte 2027 de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción. Esta nueva oferta académica representa una oportunidad clave para el desarrollo profesional en los departamentos alejados de la provincia, evitando las dificultades asociadas a mudanzas, extensos desplazamientos y costos económicos complejos que enfrentan los estudiantes al proyectar su formación universitaria. La propuesta es dictada por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) por única vez para esta cohorte, garantizando una educación universitaria pública, inclusiva y totalmente gratuita.

Un aspecto central de esta iniciativa es que cuenta con un cupo protegido de 250 lugares reservados exclusivamente para aspirantes de las localidades de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta.

Para respaldar esta cobertura territorial, la Delegación Valles Sanjuaninos (DVS) interviene directamente en el sostenimiento del equipo docente, asegurando el acceso efectivo a la educación superior en el interior sanjuanino.

Cursado virtual y prácticas presenciales obligatorias

El plan de estudios tiene una duración estructurada de dos años lectivos, organizados en cuatro semestres académicos. Para facilitar el cursado y evitar el desarraigo, el dictado se desarrollará fundamentalmente a distancia a través del Campus Virtual de la UNSJ y mediante clases síncronas por videoconferencia.

Sin embargo, la modalidad remota no exime la asistencia presencial para cumplir tres instancias obligatorias:

La práctica profesional asistida, orientada a la aplicación técnica en terreno.

Las prácticas socioeducativas con organizaciones sociales comunitarias.

El trabajo final de grado, requisito indispensable para la graduación.

Los egresados obtendrán la titulación oficial de Técnico/a Universitario/a en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción. Estarán capacitados para desenvolverse junto a profesionales habilitados en la aplicación de normativas de seguridad, evaluación de condiciones laborales, capacitación de equipos, investigación de accidentes laborales y elaboración de informes técnicos.

Requisitos de admisión y régimen por Ley de Educación Superior

Para postularse se requiere secundario completo. No obstante, la normativa contempla una vía inclusiva para mayores de 25 años sin secundario finalizado que acrediten preparación previa o experiencia laboral afín, en el marco del artículo 7° de la Ley de Educación Superior.

Para acceder al cupo protegido de los valles sanjuaninos, los aspirantes deben completar el formulario virtual consignando San Juan como provincia y seleccionando su departamento de origen, verificando que los datos coincidan estrictamente con el DNI.

Cronograma detallado de inscripción y selección

El cronograma oficial establece las siguientes etapas y requisitos:

Registro previo virtual: abierto del 10 al 16 de noviembre a través de higieneyseguridad.faud.unsj.edu.ar. Requiere cuenta de Gmail y el ingreso se definirá por cupo y orden de mérito.

Curso de manejo del Campus Virtual: del 20 de noviembre al 4 de diciembre.

Preinscripción en el SIU: en diciembre (exigiendo foto carnet, DNI y partida de nacimiento actualizada).

Curso de ingreso: se dictará del 1 al 26 de febrero de 2027. La lista oficial de mérito se publicará el 5 de marzo de 2027.

Inscripción definitiva: la matriculación formal se realizará en marzo de 2027.

Desde la UNSJ afirmaron que esta propuesta reafirma el compromiso de esta Casa de Altos Estudios con la educación pública y descentralizada.