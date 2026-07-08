A poco más de un año del inicio formal del calendario electoral, el coordinador del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, comenzó a mostrar sus cartas dentro del oficialismo provincial. Sin anunciar una candidatura, el dirigente de Producción y Trabajo admitió que está en condiciones de conducir Valle Fértil y dejó en claro que será parte de la discusión política de cara a 2027.

"Yo no puedo ponerme el saco de candidato a nada porque hoy no es el momento", aclaró en un primer momento. Sin embargo, explicó que dentro del espacio ya existe una planificación política. "Las definiciones se van a dar en su momento. Los nombres se irán encuestando, se irá viendo quién tiene más o menos peso y en función de eso se irá armando una lista", sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Para Teja Godoy, el objetivo inmediato no pasa por discutir candidaturas sino por fortalecer el proyecto que encabeza Marcelo Orrego. "Nosotros tenemos que armar inteligentemente para poder ganar, primero que nada, la provincia. Después hay que ganar el departamento, tener una banca departamental, un intendente y la mayoría de los concejales", afirmó.

No obstante, cuando la consulta fue directa sobre una eventual candidatura a intendente, la respuesta no dejó margen para interpretaciones. "¿Estoy capacitado para ser intendente? Totalmente", respondió.

Y explicó por qué considera que reúne las condiciones para asumir ese desafío. "Hoy me toca hacerlo en la Provincia y le ponemos absolutamente todo con este gran equipo que tiene Ischigualasto para que el parque sea todos los días un poquito mejor. En 2025 nos tocó ser el tercer parque más visitado de la República Argentina y estamos totalmente orgullosos de ese logro", expresó.

Incluso dejó una definición que refleja cómo entiende la construcción política. "Yo soy un convencido de que el cargo busca a la persona. No de que yo quiero, yo quiero, yo quiero, porque ahí cometemos errores", aseguró Teja Godoy.

Sobre el escenario electoral del departamento, consideró que el oficialismo provincial tiene posibilidades concretas de volver a gobernar Valle Fértil.

"Yo creo que las posibilidades están. Tenemos un exintendente muy desgastado, un actual intendente que viene con distintos problemas y nosotros, haciendo el trabajo, podemos llegar a ser gobierno municipal en 2027", afirmó.

Acuerdo con La Libertad Avanza

Teja Godoy también se mostró favorable a que el voto no peronista llegue unido a las próximas elecciones.

"Nosotros no debemos fraccionar el voto anti-K. Me parece que tenemos que polarizar y dar dos opciones. Para mí sería lo más indicado", señaló, aunque aclaró que cualquier entendimiento deberá analizarse en cada departamento.

La crítica a Uñac

El dirigente también dejó una definición política sobre el conflicto que abrió el gobernador riojano Ricardo Quintela por los límites provinciales. "Me hizo mucho ruido que figuras importantes no se pronunciaron. Uñac no se pronunció", dijo al referirse al senador nacional.

Teja Godoy sostuvo que otros referentes del justicialismo sí defendieron la posición sanjuanina y consideró que las responsabilidades institucionales deben estar por encima de las diferencias partidarias.

"Primero San Juan. Después llegarán las elecciones y definiremos para dónde vamos. Mientras tanto, las responsabilidades institucionales hay que cumplirlas", remarcó.

"Para mí es un planteo que no tiene ni cabeza ni pies. Mi consejo es que se enfoque en la gestión", afirmó, al tiempo que recordó que un reclamo similar impulsado por La Rioja en 1989 tampoco prosperó.

Textuales

Juan Pablo Teja Godoy / Coordinador del Parque Ischigualasto