Telefe en llamas: por qué no quieren que Sol Pérez conduzca Gran Hermano

Robertito Funes Ugarte se prepara para viajar al mundial próximamente, lo que obligará a su ausencia en la conducción de La Noche de los Ex. Ante esta situación, se confirmó que Sol Pérez asumirá su lugar, una decisión que despertó diversas versiones sobre el clima interno en el equipo.

El conductor aclaró que "la semana pasada, pregunto quién es el reemplazo. Tengo cero incidencia, me preguntaron qué me parecía y yo quería que sea una dupla del programa, como Gustavo Conti con Romina Uhrig". Sobre la elección de la nueva conductora, Robertito Funes Ugarte se sinceró al explicar que "no la tuve en el radar, no se me ocurrió".

A pesar de los rumores iniciales, el periodista destacó su buena relación con su colega. El conductor afirmó que "Sol me parece fantástica, hicimos el móvil en los Martín Fierro, pero no se me ocurrió". Funes Ugarte se enteró de la noticia a través de Kennys Palacios en su programa de streaming y luego recibió la confirmación oficial. Al respecto, aseguró que "cuando me lo confirman, le dije que estaba buenísimo y me parecía una buena idea".

El reemplazo será solo por dos días, ya que el resto del tiempo la programación se verá afectada por los partidos del mundial. Robertito Funes Ugarte reveló que le mandó un mensaje a su compañero cuando se enteró y que no pensó en Gastón Trezeguet porque creía que era mejor alguien propio del programa que entienda la dinámica.

Gastón Trezeguet también se pronunció sobre su supuesta molestia. El panelista elogió la trayectoria de Sol Pérez y señaló que merece el puesto por su trabajo constante para consolidarse como conductora. Trezeguet fue tajante al decir que "cero indignación y cero problema. Obviamente, me encantaría hacer unos días de reemplazo, está bueno que te tengan en cuenta".

El integrante del programa añadió que "cuando quieran, acá estoy" y manifestó que "no me parece mal que nadie lo haga, pero me gustaría que La Noche de los Ex o Gran Hermano lo puedo hacer bien". Finalmente, el panelista ironizó que "no llega a estar Sol y ponen a otro, ahí sí tiro las puertas de todos lados".