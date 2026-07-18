Las intensas lluvias y nevadas que se registraron durante la madrugada del viernes en Calingasta obligaron al Municipio a desplegar un operativo de asistencia para los vecinos afectados. Como resultado, unas 250 familias recibieron ayuda para proteger sus viviendas, mientras que las autoridades confirmaron que no fue necesario evacuar a personas.

El operativo comenzó alrededor de las 5 de la mañana, cuando cuadrillas municipales recorrieron las zonas más afectadas por el temporal para relevar la situación y brindar respuesta a las necesidades más urgentes.

Según informó el Municipio, la asistencia se concentró principalmente en la zona norte del departamento y en distintos sectores de Villa Calingasta. Allí se distribuyeron cerca de 250 rollos de nailon para evitar filtraciones de agua y reducir el impacto de las precipitaciones y la acumulación de nieve sobre las viviendas.

Desde la comuna destacaron que, pese a las complicaciones ocasionadas por las condiciones climáticas, no fue necesario evacuar a ninguna familia. No obstante, el monitoreo de las zonas afectadas continuó durante la jornada para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir como consecuencia del temporal.