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Temporal en Calingasta: asistieron a 250 familias tras las lluvias y nevadas

El Municipio distribuyó nailon para proteger viviendas afectadas por las lluvias y nevadas. No hubo evacuados.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El operativo comenzó durante la madrugada y alcanzó a familias de Calingasta.

Las intensas lluvias y nevadas que se registraron durante la madrugada del viernes en Calingasta obligaron al Municipio a desplegar un operativo de asistencia para los vecinos afectados. Como resultado, unas 250 familias recibieron ayuda para proteger sus viviendas, mientras que las autoridades confirmaron que no fue necesario evacuar a personas.

El operativo comenzó alrededor de las 5 de la mañana, cuando cuadrillas municipales recorrieron las zonas más afectadas por el temporal para relevar la situación y brindar respuesta a las necesidades más urgentes.

Según informó el Municipio, la asistencia se concentró principalmente en la zona norte del departamento y en distintos sectores de Villa Calingasta. Allí se distribuyeron cerca de 250 rollos de nailon para evitar filtraciones de agua y reducir el impacto de las precipitaciones y la acumulación de nieve sobre las viviendas.

Desde la comuna destacaron que, pese a las complicaciones ocasionadas por las condiciones climáticas, no fue necesario evacuar a ninguna familia. No obstante, el monitoreo de las zonas afectadas continuó durante la jornada para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir como consecuencia del temporal.

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