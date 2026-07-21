Ante la alerta meteorológica vigente, el Ministerio de Educación suspendió las clases este martes 21 de julio en todo el departamento Calingasta. La medida fue adoptada por recomendación de la Dirección de Protección Civil y tiene carácter preventivo.

La suspensión alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada.

Desde la cartera educativa informaron que, debido a la suspensión de las actividades presenciales, se activará el Plan de Contingencia establecido mediante la Resolución N° 12277-ME-2024, por lo que directivos y docentes deberán dar cumplimiento a las acciones previstas en ese protocolo.

La decisión fue tomada a raíz de las condiciones meteorológicas que afectan al departamento cordillerano y con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y personal educativo.

Asimismo, el Ministerio de Educación indicó que continúa monitoreando la evolución del fenómeno climático junto a los organismos competentes y que, en caso de registrarse cambios en la situación, se informarán oportunamente a través de los canales oficiales.