Terminó preso en el Penal tras robar fiambres de un local de comidas

Una investigación policial finalizó con la captura y condena de un delincuente identificado como Arias, quien deberá cumplir condena efectiva en el Penal de Chimbas tras cometer un atraco en Capital. Las actuaciones estuvieron a cargo de personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada en un establecimiento gastronómico ubicado sobre la calzada lateral de la Avenida Circunvalación, en el tramo comprendido entre las calles Mendoza y Santiago del Estero. El implicado forzó uno de los ingresos principales del comercio para concretar el robo de varias hormas de embutidos y diferentes objetos de valor del local.

Las imágenes registradas por el sistema de monitoreo y cámaras de seguridad del negocio resultaron cruciales para que los brigadistas establecieran la identidad del autor. A partir de los elementos de prueba recolectados, las autoridades judiciales dictaron una orden de allanamiento para una residencia ubicada en el Barrio Las Rosas, dentro del departamento Rawson.

En la inspección del domicilio, los efectivos concretaron la detención de Arias y lograron recuperar los productos sustraídos, como así también las vestimentas coincidentes con las observadas en las filmaciones. Además, durante el despliegue los agentes secuestraron una motocicleta que registraba números adulterados en el motor y en el chasis, junto con una placa patente no correspondiente. El fiscal ordenó la incautación de los elementos y la presentación del acusado ante el juez, quien dictó la sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo.