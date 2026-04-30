El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó nuevos testimonios que generaron fuerte impacto al describir el estado en el que se encontraba el exfutbolista en sus últimos días, en el marco de la quinta audiencia que se desarrolla en San Isidro.

Durante la jornada, el tribunal avanzó con declaraciones clave, entre ellas la del psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito por el que podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.

Uno de los relatos más conmocionantes fue el de Verónica Ojeda, quien describió un marcado deterioro físico y anímico del exjugador. Según su testimonio, Maradona estaba “hinchado, de mal humor” y se mostraba agresivo, con un fuerte aislamiento en su habitación, donde apenas permitía el ingreso de su hijo.

Ojeda aseguró que el último día que lo vio con vida, el 23 de noviembre de 2020, presentaba signos de abandono. “Tenía olor en el cuerpo, estaba barbudo y era una pelota”, recordó ante el tribunal, al detallar las condiciones en las que se encontraba.

En medio de la audiencia, también se exhibieron chats y audios entre los imputados, lo que generó una reacción contundente de la expareja del exfutbolista, quien apuntó directamente contra los profesionales de la salud que lo atendían.

“Ahora entiendo todo lo que pasaba”, expresó, al tiempo que cuestionó la falta de comunicación dentro del entorno familiar y sugirió que existían maniobras para mantenerlos enfrentados y sin contacto entre sí.

El proceso judicial continúa con la expectativa puesta en nuevos testimonios y en el avance de la investigación sobre las responsabilidades en la muerte de Maradona, en una causa que mantiene alta repercusión pública y mediática.