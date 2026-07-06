Thylane Blondeau, conocida mundialmente como “la niña más linda del mundo”, volvió a ocupar el centro de la escena internacional tras casarse con el DJ y actor francés Ben Attal en una ceremonia celebrada en París.

La modelo, que alcanzó la fama cuando tenía apenas seis años tras trabajar con reconocidas marcas de moda, compartió en sus redes sociales parte del álbum de su boda, donde se la ve luciendo un vestido de alta costura de estilo minimalista, con detalles elegantes y una estética sobria que marcó tendencia entre sus seguidores.

El vestido de novia de Thylane Blondeau: silueta recta, escote cuadrado y una capa desmontable. (Gentileza)

El enlace se realizó en un entorno íntimo, acompañado por familiares y amigos cercanos, en una celebración que combinó estilo parisino con una fuerte impronta personal de la pareja. Las imágenes difundidas muestran distintos momentos del evento, desde la ceremonia hasta escenas posteriores al “sí, quiero”.

Blondeau, hoy con 25 años, construyó una carrera sostenida en el mundo del modelaje internacional y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde suma millones de seguidores. Su historia mediática comenzó en la infancia, cuando fue apodada por la prensa como la niña más bella del mundo tras protagonizar campañas de alto perfil.

Con el paso de los años, continuó vinculada a la industria de la moda, trabajando con firmas internacionales y participando en campañas globales, además de desarrollar proyectos propios en el ámbito del lifestyle y la belleza.

El casamiento generó gran repercusión en redes sociales, donde las imágenes de la boda rápidamente se viralizaron y volvieron a instalar el nombre de la modelo en las tendencias globales.