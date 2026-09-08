Tierra del Fuego pidió derogar el tratado de inversiones con Reino Unido

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184.

La norma fue sancionada en 1992 y ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre Argentina y el Reino Unido.

Dachary cuestionó la vigencia del acuerdo y sostuvo que mantenerlo constituye un error geopolítico. “Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, expresó el funcionario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Qué establece el acuerdo

La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990. El tratado establece que ninguna de las partes puede otorgar a las inversiones de la otra un trato menos favorable que el aplicado a sus propios inversores o a los de terceros países.

También contempla la libre transferencia de ganancias, protección frente a expropiaciones sin compensación y mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas.

El contexto del reclamo

El planteo de Tierra del Fuego se conoció días después de que el presidente Javier Milei anunciara un incremento del presupuesto de Defensa destinado a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

También se anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.

Uno de los aspectos del tratado establece que, en caso de denuncia, las inversiones realizadas durante su vigencia continuarían protegidas por sus disposiciones durante 15 años adicionales.

Además, el Gobierno nacional anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.