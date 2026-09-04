El presidente Javier Milei utilizó la transmisión por cadena nacional para reafirmar enfáticamente el histórico reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. Durante su encendido discurso, el mandatario nacional alertó a la población sobre la extrema gravedad que reviste el avance del proyecto petrolero denominado Sea Lion. Afirmó categóricamente que esta maniobra representa un intento inaudito y peligroso de apropiación de los recursos naturales que pertenecen a todos los argentinos.

Sanciones y advertencias al sector privado

Para frenar esta iniciativa extranjera, el Gobierno nacional prometió desplegar de manera inmediata todas las herramientas diplomáticas, económicas y judiciales disponibles. El objetivo central de esta avanzada es disuadir activamente a los distintos actores estatales y privados que intenten vulnerar los derechos soberanos nacionales. La premisa oficial exige establecer un marco de reglas claras, previsibilidad jurídica y firmeza institucional ante la comunidad internacional.

En la misma línea, el Presidente advirtió sin matices que las empresas petroleras involucradas deberán elegir obligatoriamente entre operar de manera legal en la Argentina o hacerlo de forma ilícita en un territorio disputado. El jefe de Estado dejó en claro que no habrá ningún tipo de lugar para posturas intermedias, especulaciones financieras ni concesiones diplomáticas. Para garantizar el estricto cumplimiento de esta directiva, se endurecerán fuertemente las inhabilitaciones comerciales y los castigos económicos correspondientes.

Impulso geopolítico y envío de leyes al Congreso

Además del paquete de sanciones económicas, la nueva estrategia gubernamental contempla un fuerte impulso logístico a la infraestructura militar en el sur del país. Se buscará transformar a la provincia fueguina en el polo logístico y operativo más importante de todo el Atlántico Sur mediante una inversión sostenida. Esta decisión resulta un factor absolutamente fundamental para consolidar la anhelada proyección geopolítica nacional sobre la región antártica.

La consolidación definitiva de esta nueva política exterior requiere necesariamente de un marco normativo actualizado y de organismos estatales perfectamente coordinados. Por este motivo central, el Poder Ejecutivo Nacional girará instrucciones normativas inmediatas para que sean tratadas con urgencia en el Congreso de la Nación. A continuación, se detallan textualmente las medidas que implementará el Estado.

Punto por punto, las medidas que anunció Milei

Firmará un decreto para agilizar los procedimientos de la Ley 26.659 contra empresas que extraigan petróleo en el territorio bajo ocupación británica.

Apunta a la creación de un mecanismo de detección temprana e intercambio de información para facilitar sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores involucrados.

Aquellas compañías que operen directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina quedarán inhabilitadas para actuar en territorio argentino.

Ampliará el presupuesto del Ministerio de Defensa con el objetivo de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades en telecomunicaciones.

Enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y buscará que tenga tres ejes: