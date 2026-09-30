Toyota anunció una inversión de US$1.341 millones para ampliar su presencia productiva en Argentina, luego de que el Gobierno aprobara su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto contempla la construcción de una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, destinada a producir un vehículo 100% electrificado.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que se trata de la inversión más grande en la historia de la industria automotriz argentina.

Según detalló el funcionario, la iniciativa tendrá un fuerte perfil exportador: Toyota prevé vender al exterior US$1.280 millones anuales, lo que representaría cerca del 70% de su producción.

Además, el proyecto contempla la generación de más de 3.600 empleos durante la etapa de construcción y otros 2.600 puestos directos e indirectos cuando la planta entre en funcionamiento.

La primera inversión automotriz dentro del RIGI

La incorporación de Toyota representa el primer proyecto del sector automotriz aprobado dentro del RIGI, un régimen que busca atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales y aduaneros.

Con esta iniciativa, la compañía busca reforzar su posición como uno de los principales productores y exportadores de vehículos del país.

La automotriz japonesa ya había realizado una inversión significativa en la planta de Zárate hace más de una década, cuando destinó fondos para ampliar la producción de la Hilux, con un desembolso final cercano a los US$1.000 millones.

El impacto del RIGI y las nuevas inversiones

Con el proyecto de Toyota, el RIGI acumula 23 iniciativas aprobadas con resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. En total, los proyectos comprometieron US$49.766 millones y estiman la creación de 108.450 empleos directos e indirectos.

El sector minero concentra la mayor cantidad de inversiones aprobadas, seguido por petróleo y gas, energía eléctrica, siderurgia e infraestructura.

Además de Toyota, el Gobierno aguarda la definición de otras 22 propuestas que, sumadas a las aprobadas, representarían inversiones por US$159.480 millones y la generación proyectada de 134.732 puestos de trabajo.

La apuesta por los vehículos electrificados

El proyecto de Toyota apunta a incorporar una tecnología que actualmente no se fabrica en el país: vehículos 100% electrificados.

La inversión busca posicionar a Argentina dentro de la cadena regional de producción automotriz y ampliar la participación de la industria nacional en mercados internacionales.