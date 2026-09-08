La expectativa por el crecimiento de la minería en San Juan también impacta en los centros de medicina laboral, que reciben una demanda sostenida de exámenes preocupacionales y de aptitud para trabajos en altura. Martín Ricardo Sassul, especialista en Medicina del Trabajo y propietario de Rehabilitar San Juan, y Leandro López, socio gerente de Clínica Alemana, explicaron a DIARIO HUARPE cómo funciona el proceso, cuánto puede costar y qué controles se exigen.

“Las perspectivas son bastante buenas. Este año hemos tenido una mantención de entre 30 y 40 estudios preocupacionales mensuales, algo que antes no ocurría en esta época”, señaló Sassul.

Sobre los valores, explicó que "los valores varían aproximadamente entre $60.000 y $64.000 para el examen más económico, que incluye una serie de estudios básicos". Entre ellos se encuentran la declaración jurada sobre antecedentes médicos personales y familiares; un examen clínico completo, con control de peso, estatura y signos vitales como presión arterial y pulso; una prueba de agudeza visual para evaluar la visión cercana, lejana y la discriminación de colores; análisis de laboratorio de rutina, que contempla hemograma, glucemia, uremia y orina completa; un electrocardiograma (ECG) para controlar el ritmo cardíaco en reposo; y una radiografía de tórax de frente para evaluar los pulmones y la estructura ósea básica.

En el extremo superior, "los valores alcanzan aproximadamente entre $230.000 y $240.000 para el examen más costoso”. López, por su parte, estimó que un examen masivo puede ubicarse entre $260.000 y $270.000, según los requerimientos de cada proyecto. Los exámenes más completos pueden incluir evaluaciones cardiovasculares, como ergometría y electrocardiograma, además del cálculo del riesgo coronario. También se realizan estudios respiratorios, como espirometría y oximetría, junto con evaluaciones psicológicas y psicotécnicas para medir somnolencia, tiempos de reacción y coordinación. El laboratorio puede sumar perfil lipídico, función renal y hepática, tipificación sanguínea y dosaje toxicológico. Finalmente, pueden incorporarse radiografía de tórax, audiometría, evaluación de la vía aérea y examen clínico general.

Qué controles deben superar los postulantes

“Cada proyecto tiene su guía médica y sus estándares. Lo primero que consultamos para una cotización es para qué proyecto va a subir la persona”, explicó López. En ese sentido, los protocolos pueden variar entre operaciones como Veladero, Vicuña, Josemaría o Los Azules.

“En Rehabilitar hemos tenido que incorporar profesionales y equipamiento, como neumonología, evaluación psicométrica para conductores y herramientas para detectar trastornos del sueño”, detalló Sassul.

Aptitud y seguimiento

Sassul explicó que actualmente se manejan cuatro categorías: “Apto, apto con preexistencia, no apto transitorio y no apto”. Entre los hallazgos más frecuentes aparecen hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos elevados.

“La mayoría de los no aptos son temporales. La idea es determinar si esa patología puede revertirse mediante un tratamiento”, sostuvo López. Los controles también permiten detectar enfermedades que el postulante desconocía y realizar seguimientos posteriores.

Una actividad que se prepara para crecer

En el caso de la Clínica Alemana realiza alrededor de unos 700 estudios mensuales. “La demanda está creciendo y va a crecer aún mucho más. Nos estamos preparando e invirtiendo en infraestructura para tener mayor capacidad operativa”, afirmó López.

Por su parte, Sassul consideró que la provincia de San Juan puede responder a una eventual expansión por la llegada de más proyectos: “Habrá que ampliar, trabajar también por la tarde y buscar otro sistema, pero estamos en condiciones de hacerlo”.

Dónde hacer los estudios

Los centros especializados de San Juan que realizan estos preocupaciones son: Rehabilitar Salud Ocupacional, Clínica Alemana, Clínica El Castaño, American Advisor y el esquema SUMAR Salud, integrado por Medic+Art, SIEM y Sanatorio San Juan. Los estudios pueden contemplar laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma, ergometría, audiometría, espirometría y evaluaciones psicológicas.