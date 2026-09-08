El conflicto por la explotación petrolera en las Islas Malvinas ya tiene un impacto concreto en los mercados. Las acciones de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las dos principales compañías vinculadas al proyecto Sea Lion, continúan bajo presión después de los anuncios realizados por Javier Milei contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

La reacción comenzó tras el mensaje del Presidente por cadena nacional, cuando anunció un endurecimiento de las medidas contra las compañías que operan en las islas sin autorización argentina. Desde entonces, los papeles de las petroleras sufrieron fuertes retrocesos en Londres.

El proyecto que quedó en el centro de la disputa

El proyecto Sea Lion es uno de los mayores desarrollos petroleros previstos en la zona de las Malvinas. Navitas Petroleum posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante. Ambas compañías proyectan comenzar la producción en 2028.

La iniciativa contempla una inversión estimada en unos US$2.200 millones y una producción que podría alcanzar alrededor de 50.000 barriles diarios.

Argentina considera ilegítimas las licencias otorgadas para la explotación petrolera en las islas y sostiene que las empresas involucradas operan sin autorización de Buenos Aires. Las compañías, en cambio, defienden la legalidad de sus permisos y cuentan con el respaldo del Reino Unido.

La ofensiva judicial de Milei

La presión sobre las empresas aumentó este martes. El Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias, socios y directivos, acusándolos de violar la legislación argentina mediante la explotación de recursos en las Malvinas.

La presentación judicial se suma a las sanciones anunciadas por Milei y forma parte de una estrategia más amplia para intentar frenar el desarrollo petrolero en la zona.

La denuncia apunta específicamente contra las actividades vinculadas con Sea Lion y busca avanzar sobre quienes participan del proyecto. Por ahora, se trata de una presentación judicial: no existe todavía una decisión de un tribunal que haya ordenado frenar la explotación.

Las petroleras sostienen que seguirán adelante

Pese a la presión argentina y al impacto bursátil, las empresas mantienen su posición respecto del proyecto. Navitas y Rockhopper sostienen que sus licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con el respaldo británico.

El escenario abre así un frente económico además del político y diplomático: mientras el Gobierno de Milei busca elevar el costo para las compañías que operan en Malvinas, los inversores reaccionan con cautela y las acciones de las petroleras siguen acumulando pérdidas.

El conflicto podría profundizarse en las próximas semanas, especialmente si avanzan las sanciones y las acciones judiciales impulsadas por Argentina contra las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion.