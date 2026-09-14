La aprobación de la ley transitoria del régimen penal juvenil en San Juan abrió el camino hacia la normativa definitiva. Tras la sanción por 32 votos en la Cámara de Diputados, el vicegobernador Fabián Martín aseguró que el Ejecutivo ya trabaja en un nuevo proyecto y que la intención es remitirlo y sancionarlo “lo más rápido posible”.

“Seguramente ya en esta semana o en los próximos días, el Ejecutivo va a remitir a este Poder Legislativo el proyecto de ley penal juvenil para que sea considerado por los diputados y poder aprobar ya el régimen definitivo”, afirmó Martín.

La nueva iniciativa buscará reemplazar el esquema transitorio aprobado este lunes y avanzar hacia una adecuación definitiva de la legislación procesal de San Juan al régimen nacional.

“Mientras tanto, el Ejecutivo está trabajando en un régimen ya penal juvenil definitivo, que se adecúe de mejor manera al régimen nacional”, explicó el vicegobernador.

“Lo más rápido posible”

Martín aclaró que todavía no existe un plazo formal para que el proyecto definitivo llegue a Diputados, aunque remarcó que existe intención de acelerar el proceso.

“No prevé un tiempo, pero nosotros queremos lo más rápido posible poder remitir el proyecto definitivo y poder sancionarlo para que ya entre en vigencia”, sostuvo.

El vicegobernador explicó que la norma transitoria fue necesaria para adaptar de manera inmediata el procedimiento provincial. Según señaló, San Juan tiene actualmente un procedimiento establecido conforme a un sistema inquisitivo, mientras que la legislación nacional contempla un sistema acusatorio.

“Hoy se ha aprobado una normativa con 20 artículos para, como dije al principio, adecuar la ley nacional al régimen procesal de San Juan”, afirmó.

Qué establece la ley transitoria

Mientras se prepara el régimen definitivo, la ley sancionada incorpora herramientas para el tratamiento de causas penales que involucren a adolescentes.

Entre ellas se encuentran la conciliación, la reparación integral del perjuicio y la suspensión del juicio a prueba. También se regula el juicio abreviado, que podrá aplicarse en delitos de acción pública bajo determinadas condiciones y con acuerdo de las partes.

Sobre esos mecanismos, Martín explicó que la norma contempla “la posibilidad de suspensión de juicio en el inicio del proceso” y también que pueda “repararse el daño” provocado.

El vicegobernador puso además el foco en las particularidades que requiere este tipo de procedimiento. “Es un régimen penal, pero un régimen penal juvenil, es decir, tiene una especialización muy específica que hay que siempre tener en cuenta y considerar”, señaló.

Un trabajo entre los tres poderes

Martín destacó que la adecuación del régimen involucra al Ejecutivo, al Poder Judicial y a la Legislatura. El proyecto transitorio sancionado por Diputados había sido remitido por la Justicia provincial.

“Estamos todos los poderes, los tres, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que es quien tiene que aplicar la norma y quien ha mandado este proyecto transitorio, y nosotros”, expresó.

Finalmente, insistió en que el objetivo es terminar cuanto antes con esta etapa provisoria: “Estamos preocupados para que esto lo más rápido posible, el régimen penal juvenil, ya tenga una disposición definitiva”.