Tras la muerte del joven baleado, la causa pasó a ser de homicidio agravado

La muerte de Thiago Estrella, el joven que había sido baleado en la cabeza en el barrio Los Toneles de Chimbas, modificó el rumbo judicial de la investigación. El fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, confirmó este martes que la causa dejó de tramitarse como tentativa de homicidio y pasó a ser investigada como homicidio, lo que agrava la situación procesal de los detenidos y de los sospechosos que continúan prófugos.

“Se ha producido el fallecimiento de este joven, razón por la cual ya no estamos ante una tentativa de homicidio, sino frente al hecho más grave, que es un homicidio”, afirmó Grassi al comunicar oficialmente la modificación de la carátula.

El fiscal explicó que el cambio tiene efectos inmediatos sobre todos los imputados. “Las personas que están detenidas verán agravada su situación procesal, mientras que aquellos que permanecen prófugos son intensamente buscados para poder avanzar formalmente con la investigación”, sostuvo.

Búsqueda de los prófugos

La pesquisa está concentrada en un padre y su hijo, señalados por la Fiscalía como presunto autor de los disparos y colaborador necesario del ataque. Sus identidades permanecen bajo reserva para evitar que la difusión de datos entorpezca las medidas de localización.

Grassi indicó además que ya existieron contactos con las defensas particulares. “Esperamos que, en el marco del ejercicio profesional de los abogados defensores, se concrete la entrega de los prófugos a fin de continuar con las actuaciones judiciales correspondientes”, expresó.

Los detenidos y la hipótesis fiscal

Hasta el momento, dos personas permanecen detenidas con prisión preventiva por seis meses, medida dispuesta en la audiencia de formalización realizada el lunes. Según la hipótesis fiscal, uno de ellos habría llevado a Thiago Estrella hasta el lugar donde lo aguardaban los prófugos, mientras que el otro habría facilitado el arma de fuego utilizada en el ataque.

La investigación sostiene que la víctima fue interceptada en la vía pública, trasladada mediante un engaño a un sector del barrio Los Toneles y atacada con un elemento contundente. Cuando intentó escapar, recibió varios disparos; uno de los proyectiles impactó en la parte posterior de la cabeza y le provocó las heridas que finalmente causaron su muerte.

Con la nueva calificación legal, la UFI Delitos Especiales continuará con las medidas de prueba y con el operativo para localizar a los dos sospechosos que permanecen prófugos.