La etapa previa quedó cumplida. Este jueves, los diputados provinciales finalizaron las entrevistas a los postulantes que integran las ternas para cubrir dos cargos clave en el Poder Judicial de San Juan, por lo que ahora la Cámara de Diputados quedó en condiciones de avanzar con la elección de quienes ocuparán las vacantes.

Con las entrevistas ya realizadas, el proceso ingresó en su tramo decisivo. La definición quedará ahora en manos de los legisladores, quienes deberán elegir a uno de los integrantes de cada una de las ternas remitidas oportunamente por el Consejo de la Magistratura.

Por el momento, todavía resta conocer cuándo se concretará esa votación. Una de las posibilidades es que las designaciones sean tratadas durante la sesión ordinaria prevista para el próximo jueves 17 de septiembre, aunque hasta ahora esa fecha no fue confirmada oficialmente.

La Constitución provincial establece que los magistrados y titulares del Ministerio Público son designados por la Cámara de Diputados a partir de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura.

Uno de los cargos que deberá definir la Legislatura es el de Fiscal de Cámara. Para esa vacante integran la terna Juan Manuel García Castrillón, Ignacio Achem y Nicolás Ayestarán.

García Castrillón ingresó al Ministerio Público Fiscal a través de un concurso en 2015. Entre sus antecedentes más relevantes figura su paso por Flagrancia en 2020. En 2023 fue secretario de la Fiscalía de Cámara N.º 3, donde tuvo intervención en la Mega-causa Expropiaciones, y actualmente se desempeña en la UFI Delitos contra la Propiedad.

Ignacio Achem, por su parte, se desempeña como fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Genérica. Además, es hermano de Emilio Achem, actual secretario general de la Gobernación.

En tanto, Nicolás Ayestarán se desempeña actualmente como fiscal de Cámara y cuenta con experiencia en anteriores procesos de selección dentro del Poder Judicial.

La otra terna corresponde al cargo que también deberá ser cubierto por la Cámara de Diputados. Con las entrevistas ya concluidas, los legisladores cuentan ahora con todos los elementos de esta instancia para avanzar hacia la definición.

Así, la expectativa está puesta en la agenda parlamentaria de los próximos días. Si las designaciones son incluidas en el temario de la sesión del jueves 17 de septiembre, los diputados podrían resolver entonces quiénes serán los nuevos funcionarios judiciales. De lo contrario, la definición deberá esperar una nueva convocatoria legislativa.

La jornada de este jueves había comenzado con las entrevistas a los postulantes, en el marco del análisis de las ternas remitidas a la Legislatura para cubrir cargos judiciales.