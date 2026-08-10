El último episodio de daños provocado por un vehículo en la Pampa del Leoncito abrió dos frentes para proteger uno de los principales patrimonios naturales de San Juan. Por un lado, desde Calingasta impulsarán una modificación de la legislación para endurecer las sanciones contra quienes dañen estos espacios. Por otro, el ingreso al Barreal Blanco permanecerá cerrado durante al menos otros 30 días debido a la humedad del terreno y al riesgo de generar nuevas marcas.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, adelantó que buscarán avanzar con un proyecto para modificar la normativa provincial y establecer sanciones más severas. La intención es llevar la propuesta hasta la Cámara de Diputados de San Juan.

“Tenemos que modificar una ley provincial y elaborar un proyecto para que la sanción sea ejemplificadora”, sostuvo Carbajal en radio Sarmiento.

El planteo tomó fuerza después del último episodio, cuando una camioneta ingresó al Barreal Blanco y terminó atrapada a aproximadamente 1,5 kilómetros del acceso. El terreno estaba congelado y saturado de agua y las maniobras dejaron huellas que alcanzaron unos 25 centímetros de profundidad.

Buscan sanciones acordes al daño

Uno de los cuestionamientos apunta al monto de las multas que actualmente pueden imponerse. Carbajal recordó que, ante otros episodios similares, la sanción llegó hasta $1.000.000, una cifra que consideró insuficiente frente al impacto ambiental generado.

“Realmente, cuando uno se pone a pensar en esto, no concuerda el daño que se ha hecho con el costo en dinero que significa”, afirmó.

Según explicó el jefe municipal, ese monto corresponde al máximo que puede aplicarse desde el Juzgado de Paz. Por eso, además de trabajar en una modificación legislativa, buscarán asesoramiento para determinar si algunos de estos hechos podrían tener otro tipo de tratamiento judicial.

“Habría que ingresar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Lo puede hacer el diputado de Calingasta o cualquiera que quiera hacerlo”, indicó Carbajal.

El intendente sostuvo además que una eventual modificación no debería estar limitada exclusivamente a la Pampa del Leoncito, sino que podría alcanzar a otros patrimonios naturales de San Juan.

La Pampa seguirá cerrada al menos 30 días

En paralelo, el Gobierno provincial confirmó que continuará restringido el ingreso vehicular a la Pampa del Leoncito. La cantidad de agua acumulada y las condiciones propias de esta época del año hacen necesario esperar aproximadamente otros 30 días para que la superficie recupere condiciones adecuadas.

De todos modos, no existe por ahora una fecha exacta para la reapertura. La habilitación dependerá de la evolución del clima y del proceso natural de secado del suelo.

El Barreal Blanco tiene una superficie arcillosa especialmente vulnerable cuando está húmeda. En esas condiciones, el paso de vehículos puede generar profundas huellas que permanecen durante décadas.

Mientras dure la restricción, se reforzarán los controles y las tareas de prevención. También está prevista la instalación de un nodo informativo en el acceso para explicar a turistas y visitantes las razones del cierre y el impacto que produce circular sobre el terreno mojado.

Huellas que podrían permanecer un siglo

La gravedad del último episodio quedó reflejada también en los tiempos estimados para la recuperación del terreno. Carbajal recordó que especialistas de la Universidad Nacional de San Juan habían estudiado daños anteriores y determinaron que huellas de entre 10 y 15 centímetros podían tardar entre 40 y 60 años en desaparecer.

En el caso más reciente, las marcas alcanzaron alrededor de 25 centímetros.

“Mis pies se hundían aproximadamente unos 25 centímetros”, describió el intendente después de recorrer el sector afectado.

A partir de esos antecedentes, Carbajal estimó que el daño actual podría requerir un período todavía mayor para recuperarse. “Cerca de 100 años, por lo menos, en recuperarse”, afirmó.

El nuevo episodio volvió así a encender la discusión sobre los controles y las consecuencias para quienes ingresen con vehículos y dañen la superficie. Mientras se avanza con la posibilidad de endurecer las sanciones, la primera medida será mantener cerrado el Barreal Blanco hasta que el terreno vuelva a estar en condiciones.