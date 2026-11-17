La situación hídrica en Calingasta mostró una mejora durante las últimas horas, luego de varios días de crecidas y desbordes en distintos sectores del departamento. El descenso del caudal de los ríos Los Patos, Calingasta y Castaño dio algo de alivio a los vecinos, aunque las autoridades mantienen los trabajos de contención y vigilancia. Así lo explicó el diputado provincial Juan Castañeda, quien también advirtió sobre otros riesgos asociados al fenómeno.

"En las últimas 12 o 24 horas la situación mejoró un poco porque cambió el clima y bajó notoriamente el caudal de los ríos Los Patos, Calingasta y Castaño. Durante estos últimos días estuvimos bastante ocupados atendiendo distintas situaciones que se presentaron en varios sectores del departamento", señaló el legislador a DIARIO HUARPE.

Castañeda indicó que tanto el municipio como el Gobierno provincial intervinieron ante los inconvenientes registrados y que las tareas continúan de acuerdo con las necesidades que surgen en cada zona. "Se está trabajando con la premura que corresponde. Hubiera sido mejor contar con más tiempo para realizar algunas intervenciones, pero, dentro de las circunstancias, se está haciendo lo posible y se monitorea la situación todos los días", sostuvo.

Los trabajos sobre los cauces y las defensas

Al referirse a las obras que se habían realizado antes de las crecidas, el diputado reconoció que algunos sectores necesitaron correcciones, aunque aclaró que no todas las intervenciones fueron superadas por el agua.

"Algunas obras han sido corregidas porque no fueron totalmente desbordadas. No es sencillo calcular de un día para otro cuánto va a avanzar el agua en determinados lugares. Tenemos playas muy inestables, con material suelto, y los vientos pueden modificar rápidamente el curso de los ríos", explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de disponer de maquinaria para responder ante nuevas crecidas. Según indicó, las características de los cauces obligan a mantener una vigilancia constante y contar con recursos para intervenir cuando sea necesario.

Uno de los sectores que requiere atención es el río Calingasta, particularmente por los antecedentes de ingreso de agua hacia la Villa Calingasta. Sobre ese punto, Castañeda aseguró que actualmente se trabaja en las defensas y consideró que, hasta el momento, las intervenciones tuvieron un resultado favorable. "Creo que las defensas han funcionado bien y que las familias no tienen que preocuparse por ese aspecto", manifestó.

La preocupación por posibles aludes

Sin embargo, el legislador señaló que existe otra situación que genera inquietud en el departamento. Se trata de la posibilidad de que se produzcan caídas de material y aludes provenientes de la precordillera, un fenómeno que podría afectar a distintas localidades.

"Estamos un poco más preocupados por las posibles caídas de material que generalmente vienen de la precordillera. Es una situación que tenemos que seguir de cerca", advirtió.

Entre los sectores mencionados por Castañeda se encuentran Barreal, Hilario, La Isla, Sorocayense, Villanueva, Villa Calingasta y Tamberías. En esos puntos, explicó, se trabaja a través de la Junta de Riego para atender los distintos frentes donde se registraron inconvenientes.

El reclamo y la preocupación de los vecinos

Por otra parte, el diputado reconoció que los vecinos atraviesan estos días con preocupación y que las consultas sobre la evolución del fenómeno son permanentes. También señaló que procura mantener el contacto con las familias para conocer sus necesidades y transmitir los problemas a los organismos correspondientes.

"Por supuesto que hay preocupación. Los vecinos preguntan y necesitan respuestas, por eso hay que estar permanentemente a disposición. Personalmente, lo que puedo hacer es escucharlos y prestar atención a cada una de las situaciones que me plantean", expresó.

En esa línea, explicó que algunos de los pedidos pueden canalizarse y resolverse mediante las gestiones correspondientes, mientras que otros requieren respuestas de organismos sobre los que no tiene intervención directa.