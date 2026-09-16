Tras registrarse, Capital habilitará a los artesanos a trabajar detrás de la Terminal

La Municipalidad de la Capital puso en vigencia la nueva ordenanza destinada a reglamentar el uso de los espacios públicos para ferias. La norma alcanza a artesanos, manualistas y emprendedores de la comuna, excluye de forma taxativa la reventa comercial y establece un esquema de registración obligatoria para obtener el carnet de "Feriante Capitalino".

En contacto con DIARIO HUARPE María Fernanda Fredes, -secretaria de Turismo, Cultura y Educación de la Municipalidad de Capital- aclaró y detalló que la reglamentación de la nueva ordenanza contempla siete categorías de actividades, entre las que se destacan artesanos, manualistas, emprendedores, gastronómicos, entretenimiento y visitantes.

El proceso de empadronamiento se pondrá en marcha en el Museo de la Historia Urbana (MHU) a partir del próximo lunes a las 9 hs. con una ventana de dos meses para realizar el trámite. "Los inscriptos obtendrán un carnet que los acreditará como feriantes capitalinos, requisito indispensable para participar en propuestas municipales o en ferias organizadas por privados en espacios públicos. Se otorgará prioridad a los residentes del departamento Capital y quedará totalmente prohibida la venta de productos de reventa".

Reubicación en Plaza Di Stéfano

Como parte de la reorganización, los feriantes que se instalaban en la Plaza Laprida serán trasladados de forma permanente a la Plaza Di Stéfano. Desde el municipio confirmaron que la Plaza Laprida no volverá a contar con puestos de artesanos una vez concluidas las obras en el lugar.

Para el funcionamiento en la Plaza Di Stéfano, el municipio proveerá a los trabajadores un equipamiento gratuito compuesto por gazebos, tablones, sillas, manteles, seguro y la presencia de monitores urbanos. El espacio funcionará de lunes a viernes en horario a definir (entre las 8:00 y las 13:00, o de corrido hasta la tarde), respondiendo al pedido de los propios feriantes que participan en otras ferias durante los fines de semana.

Respecto a otros puntos del departamento, la funcionaria aclaró los criterios de funcionamiento. Para los fines de semana, la actividad municipal del fin de semana se concentrará en la "Plaza de Arte" de la Estación San Martín (domingos). Las plazas como Trinidad, Ejército Argentino o Hipólito Yrigoyen podrán recibir ferias privadas o temporales mediante un formulario por expediente.

Aunque faltan pocos días para iniciar con el proceso de empadronamiento, las autoridades estiman que podría llegar a una cantidad inicial de 50 inscriptos.

La feria nueva comenzará a operar posiblemente en dos semanas, una vez completada la entrega de la logística adquirida por el municipio.

Para consultas, el municipio puso a disposición las líneas telefónicas del Museo de la Historia Urbana (421-5776) y la línea directa de la funcionaria (264-46953370). La base de datos completa se publicará posteriormente en el sitio web institucional de la comuna.

Sobre la ordenanza

Tal como anunció previamente DIARIO HUARPE, el Registro Único de Artesanos y Emprendedores prohíbe la reventa y fija 60 días de plazo para adecuarse, en un marco normativo destinado a ordenar el uso de las plazas, paseos y paseos artesanales de la Capital. Establecida mediante el Despacho N° 325-26, la medida reemplaza la regulación fijada por la Ordenanza N° 9194 y fija como pilar central la prohibición absoluta de la reventa de productos industrializados o comprados a terceros en las ferias municipales.

La intendenta Susana Laciar explicó que la regulación surgió para dar respuesta a la creciente demanda de ocupación del espacio público y corregir la dispersión de criterios entre las distintas dependencias comunales.

El nuevo registro estará bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación e integrará un padrón unificado clasificado en siete rubros: artesanos, manualistas, artistas callejeros y urbanos, emprendedores, feriantes gastronómicos, feriantes de entretenimiento, otras actividades afines.

Para participar en las ferias, los trabajadores deberán poseer una credencial oficial vigente. En el caso de que una entidad o firma privada organice un evento en la vía pública, tendrá la obligación de presentar previamente la nómina de participantes y acreditar que todos se encuentran inscriptos en el sistema municipal.