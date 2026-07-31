Luego de su primera visita oficial a la Argentina como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva realizó un balance positivo sobre la situación económica del país y respaldó el programa impulsado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, advirtió que el principal desafío será mantener el rumbo de las reformas para consolidar la estabilidad alcanzada.

En un artículo publicado tras su paso por Buenos Aires y Vaca Muerta, la titular del organismo destacó que la economía argentina comenzó a mostrar señales de recuperación gracias al equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la recomposición de las reservas internacionales. No obstante, remarcó que el proceso aún no está concluido y requiere continuidad.

Respaldo a las reformas

Georgieva sostuvo que las medidas implementadas por el Gobierno permitieron recuperar la confianza de los mercados y sentar las bases para un crecimiento más sólido. También valoró el compromiso de las autoridades con el orden fiscal y la estabilidad macroeconómica, dos de los ejes centrales del programa acordado con el FMI.

La funcionaria consideró que el país se encuentra en una posición más favorable que años atrás, aunque insistió en que será necesario profundizar las reformas para garantizar un crecimiento sostenido y atraer inversiones de largo plazo.

Los desafíos pendientes

Pese al respaldo, la directora del FMI señaló que todavía existen tareas por delante. Entre ellas mencionó la necesidad de fortalecer el acceso al crédito, impulsar la inversión privada y generar más empleo formal para que la recuperación económica tenga un impacto más amplio sobre la población.

Además, subrayó que la continuidad de las políticas económicas será determinante para afrontar los compromisos financieros de los próximos años y consolidar la estabilidad alcanzada. En ese sentido, resumió su diagnóstico con una frase que marcó el cierre de su visita: "El desafío es mantener el rumbo".