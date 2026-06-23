El sanjuanino Lucas Eduardo Rojas Moretta, de 38 años, fue condenado este lunes a tres años de prisión de cumplimiento condicional, luego de admitir su responsabilidad en una serie de maniobras de estafa que provocaron un perjuicio económico superior a los $11.000.000 y USD 15.000.

La resolución fue dictada en el marco de un juicio abreviado encabezado por el juez Rodolfo Javier Figuerola, quien homologó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, representado por Guillermo Heredia, y la defensa del imputado.

Rojas Moretta fue hallado responsable del delito de defraudación por engaño, previsto en el artículo 172 del Código Penal, en concurso real por tres hechos distintos que tuvieron como víctimas a la firma MEC S.A.S., al médico Osvaldo Echenique y a Claudio Machado Guirado.

Además de la condena condicional, el acusado deberá afrontar el pago de las costas del proceso y cumplir durante dos años reglas de conducta, entre ellas la obligación de fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados. El tribunal dispuso que permanezca en libertad, salvo disposición de otra autoridad judicial.

La investigación judicial determinó que el acusado habría utilizado una falsa identidad profesional como abogado y supuesto empleado del Poder Judicial para generar confianza en sus víctimas y concretar distintas operaciones económicas.

Uno de los hechos ocurrió entre mayo y junio de 2024, cuando retiró del frigorífico de la empresa MEC S.A.S., en el departamento Rawson, unas 200 medias reses bovinas y 101 porcinas. La operación fue abonada con dos cheques sin fondos por montos de $9.007.068 y $2.548.000, lo que generó un perjuicio superior a los $11.500.000.

Otro de los episodios tuvo como víctima al médico Osvaldo Echenique. Según la causa, en abril de 2024 el acusado lo habría convencido de entregar dinero bajo la promesa de una inversión. En distintos encuentros realizados en una oficina céntrica y luego en una escribanía, recibió un total de 20 mil dólares, además de sumas en pesos que superaron los $12.000.000, sin que el dinero fuera devuelto.

El tercer caso fue denunciado por Claudio Machado Guirado, quien aseguró haber entregado primero 5 mil dólares y luego otros USD 10.000 a cambio de pagarés y de una supuesta renta mensual de USD 1.700. La investigación indicó que los pagos nunca se concretaron y que el domicilio consignado en los documentos era inexistente.

Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado habría mantenido un patrón de engaño sostenido en la simulación de su condición de profesional del derecho y trabajador judicial para facilitar las maniobras defraudatorias.

También se incorporaron antecedentes de una causa en Santiago del Estero, donde el imputado había sido detenido en 2024 por hechos similares, aunque posteriormente recuperó la libertad.