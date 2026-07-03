Las últimas dos jornadas marcaron un punto de inflexión en la investigación por el crimen de Emir Barbosa. La Justicia homologó tres condenas mediante juicios abreviados y, al mismo tiempo, resolvió dejar en libertad a otros tres imputados que permanecían con prisión preventiva, aunque continúan sometidos al proceso penal mientras la Fiscalía define su situación procesal.

El fiscal del caso informó que Gonzalo Santander aceptó su responsabilidad como autor material del homicidio de Emir Barbosa y acordó una pena de 13 años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo mediante el instituto del juicio abreviado.

En otra de las audiencias también fueron condenados Hernán Carizo y Dante Carizo, quienes admitieron su responsabilidad por los delitos de abuso de arma y portación ilegal de arma de uso civil. Ambos recibieron una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

En tanto, respecto de los otros tres imputados que permanecían privados de la libertad, la Fiscalía solicitó la morigeración de las medidas coercitivas al considerar el estado de la investigación y la prueba reunida hasta el momento. El planteo fue admitido y los acusados recuperaron la libertad, aunque deberán cumplir medidas coercitivas y continúan formalmente vinculados al expediente.

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que estas personas habían sido imputadas inicialmente por el homicidio, pero que, tras el avance de la investigación, se logró determinar que el autor material del disparo que terminó con la vida del niño fue Gonzalo Santander. Por ese motivo, la situación procesal de los restantes imputados será analizada durante los próximos meses.

La investigación tiene plazo hasta octubre y será durante ese período cuando la Fiscalía resuelva si corresponde formular nuevas imputaciones, solicitar el sobreseimiento de alguno de los involucrados o avanzar con otras medidas en función de la prueba incorporada al expediente.

Cómo fue el crimen de Emir Barbosa

El hecho ocurrió el 13 de octubre de 2025 en el barrio Valle Grande, en Rawson. De acuerdo con la investigación, se produjo un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos y uno de los disparos impactó en Emir Barbosa, un niño de 8 años. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde falleció a raíz de la grave herida.

A partir de ese episodio se realizaron múltiples allanamientos, detenciones y secuestros de armas de fuego, municiones y teléfonos celulares. Con el avance de la pesquisa, la Fiscalía logró establecer que Gonzalo Santander fue quien efectuó el disparo mortal, circunstancia que quedó sellada con la condena que aceptó mediante juicio abreviado.