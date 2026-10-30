Proyectos sanjuaninos competirán en la instancia nacional del Concurso Emprendimiento Argentino

Tres emprendimientos sanjuaninos representarán a la provincia en la instancia nacional del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, luego de resultar ganadores de la etapa provincial. Las propuestas abarcan el desarrollo de juguetes tecnológicos e inclusivos, cosmética natural elaborada con plantas nativas y tecnología aplicada a la seguridad minera.

Los proyectos competirán en Buenos Aires los días 19 y 20 de noviembre, con el objetivo de obtener un reconocimiento a nivel nacional. Cada uno de los emprendimientos ganadores recibirá un premio de $5 millones otorgado por el Gobierno de San Juan.

La provincia tuvo una destacada participación en el certamen, con 81 emprendedores postulados, lo que la ubicó como la tercera jurisdicción con mayor cantidad de inscriptos, detrás de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los tres emprendimientos que representarán a San Juan

En la categoría Emprendimientos Tradicionales con Factor de Innovación, dentro de la subcategoría Despegue Emprendedor, fue distinguido Juguetes EME, de Mirta Mariana Elizondo Carrizo. Se trata de una iniciativa dedicada al desarrollo de juguetes tecnológicos, inclusivos e interactivos, pensados para contemplar la diversidad y las necesidades de niños neurodivergentes.

Su propuesta integra producción local, sustentabilidad y soluciones recargables que evitan el uso de pilas descartables. El emprendimiento fue reconocido dentro del segmento destinado a proyectos de entre cero y dos años de vida.

Por su parte, en la subcategoría Crecimiento y Expansión, el reconocimiento fue para Biodena Biocosmética, de Mariela León. La iniciativa desarrolla cosmética natural a partir de plantas nativas de San Juan y vincula el conocimiento científico con el trabajo de productores rurales.

El proyecto promueve la trazabilidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el agregado de valor en origen. Esta categoría contempla emprendimientos que tienen entre dos y siete años de trayectoria.

En tanto, dentro de Emprendimientos de Base Tecnológica y Científica, en la subcategoría Despegue Emprendedor, fue seleccionado Thorus, de María Agustina Garcés. Se trata de Thorus - Angelus Jobs, una solución de seguridad e higiene minera que combina un dispositivo inteligente con software propio.

Su tecnología integra identificación, medición del pulso, ubicación y alertas de emergencia y evacuación. El objetivo es fortalecer la seguridad de los trabajadores en la actividad minera.

San Juan tendrá tres representantes en Buenos Aires

El director de Pymes y Emprendedores, José Carpino, destacó la participación provincial y el nivel de las propuestas seleccionadas. "La provincia de San Juan se constituyó como anfitriona del concurso nacional Emprendimiento Argentino 2026, el concurso de emprendedores más federal de la Argentina", expresó.

Además, confirmó que los ganadores viajarán a Buenos Aires para representar a San Juan el 19 y 20 de noviembre. "El Gobierno de Marcelo Orrego ha dispuesto de premios de $5 millones para cada uno de los ganadores de las categorías mencionadas", señaló.

Carpino también manifestó su satisfacción por el resultado de la instancia provincial y la expectativa de obtener nuevos reconocimientos. "Estamos muy contentos por el nivel de los emprendimientos y con la esperanza de que traigan algún premio a la provincia", agregó.

Quiénes integraron el jurado

La evaluación de los proyectos estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de diferentes instituciones empresariales, industriales y del sector público. Participaron María Belén Trincado Martín, de la Unión Industrial de San Juan; Daniel Milla, de la Federación Económica de San Juan; María Emilce Pérez Pelegrina y María Fernanda Navarro Belli, de Jóvenes Directores y Empresarios.

También formaron parte Sandra Barceló, de la Cámara Minera de San Juan; José Carpino, de la Dirección de PyMEs y Emprendedores; Manuel Rodríguez, de la Agencia Calidad San Juan; y Francesco Pagano, director de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación.

El funcionario nacional estuvo presente en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson para acompañar las presentaciones de los emprendedores. De esta manera, los tres proyectos sanjuaninos buscarán ahora obtener un reconocimiento nacional con propuestas vinculadas a la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico.