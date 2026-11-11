Tres meses de cárcel para la mujer que robó ropa junto a su hija menor

El pasado 4 de noviembre de 2026, alrededor de las 13:20, un intento de robo de indumentaria en el local Influencer Store de San Juan desencadenó una rápida intervención policial y judicial. Marcela Alejandra Díaz Casivar actuó junto a su hija adolescente de 15 años para sustraer una prenda valuada en 20.000 pesos, una maniobra que quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento comercial.

La dinámica del ilícito comenzó cuando la menor ingresó primero al comercio y fingió un genuino interés por comprar, seleccionando un top y consultando su precio para luego retirarlo de la zona de exhibición. En ese preciso instante hizo su ingreso la madre, quien se desplazó directamente hacia el fondo del local con el claro propósito de distraer a la empleada que se encontraba atendiendo al público en ese momento.

Mientras se desarrollaba la distracción, la adolescente aprovechó para ocultar la prenda entre sus pertenencias personales y abandonó el negocio sin abonar el importe correspondiente. La encargada del lugar advirtió el faltante de inmediato y procedió a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, constatando la secuencia exacta y la participación coordinada de ambas mujeres en el hecho delictivo.

Tras retirarse del establecimiento, la madre y su hija fueron identificadas tanto por el propietario como por diversos testigos ocasionales que presenciaron la situación en las inmediaciones. Personal policial que cumplía tareas de consigna en la zona logró interceptarlas y aprehenderlas a pocos metros, dando inicio inmediato al Procedimiento Especial de Flagrancia.

La investigación judicial quedó bajo la responsabilidad del fiscal Fernando Bonomo, con la valiosa asistencia de la ayudante fiscal Milagros Verón. Asimismo, debido a la participación directa de la menor de 15 años, tomó intervención inmediata el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia de Primera Nominación para evaluar su situación legal específica.

Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado alcanzado junto a la defensa, Marcela Alejandra Díaz Casivar recibió una condena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. La resolución dictada por la Justicia incluyó además la formal declaración de su condición de reincidente y la disposición de su prisión preventiva.