"Sí, vi la película, en acción, en vivo, mijo". Esa es la frase que aparece en un nuevo audio incorporado a la investigación por el triple crimen de Florencio Varela y que volvió a poner bajo análisis una de las hipótesis más inquietantes del caso: que los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez hayan sido transmitidos en tiempo real.

La grabación fue encontrada durante un peritaje al teléfono celular de Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los imputados por el hecho. Según trascendió, el mensaje de voz de WhatsApp habría sido enviado unas 48 horas después de los crímenes y contiene la intervención de un hombre cuya identidad todavía no fue establecida.

El hallazgo fue revelado por el sitio especializado en crimen organizado Encripdata y confirmado por fuentes judiciales consultadas por Infobae. Sin embargo, los investigadores mantienen cautela sobre su significado y todavía no pudieron establecer si la expresión "la película en vivo" hace referencia directamente a los homicidios.

Además, en el mensaje se menciona a una persona identificada con la letra "J", junto con una referencia a que estaba creciendo. Los investigadores sospechan que podría tratarse de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", aunque esa interpretación tampoco está confirmada.

La hipótesis de una transmisión en vivo

La posibilidad de que el ataque hubiera sido transmitido a otras personas apareció desde los primeros días de la investigación. Una de las declaraciones que alimentó esa línea fue la de Celeste Magalí González Guerrero, pareja de Villanueva Silva e inquilina de la vivienda donde ocurrieron los asesinatos.

En su declaración ante el fiscal Adrián Arribas, la mujer sostuvo que su pareja le había contado que mantenía una videollamada con dos personas que estaban en José C. Paz, a quienes identificó con los apodos "Papá" y "Lima".

Según ese relato, las imágenes del ataque habrían sido compartidas durante la comunicación. No obstante, la Justicia todavía busca establecer si efectivamente existió una transmisión en directo y quiénes pudieron haberla recibido.

El video de las torturas y la investigación sobre Pequeño J

La causa también cuenta con un registro audiovisual de las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, de 15 años. El material fue recuperado del teléfono de Daniel Tello Chacón, otro integrante de la organización investigada, durante un peritaje realizado en el marco de una causa paralela por narcotráfico.

La filmación había sido eliminada de la aplicación de mensajería Zangi. En ella aparece quien sería Pequeño J durante el ataque contra la adolescente, según la reconstrucción incorporada a otra investigación judicial.

El expediente por el triple crimen está en manos del juez federal de Morón Jorge Rodríguez y de la fiscal Mariela Labozzetta. Mientras avanzan las medidas para reconstruir el funcionamiento de la organización y establecer las responsabilidades de cada imputado, el nuevo audio suma otro elemento para analizar, aunque su contenido todavía no permite confirmar que los asesinatos hayan sido transmitidos en vivo.