La investigación judicial por el brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela sumó hoy un importante avance. Las autoridades confirmaron la detención de otros cuatro sospechosos vinculados directamente con los asesinatos. Las víctimas fueron identificadas previamente como Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Los arrestos se concretaron durante la mañana de este sábado cinco de septiembre tras múltiples allanamientos simultáneos. Los operativos policiales se desplegaron en diversos domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia.

La cifra total de personas involucradas formalmente en el expediente penal ascendió ahora a catorce acusados. Entre los sospechosos capturados previamente se encuentra el presunto autor intelectual de los ataques, conocido como Pequeño J.

Durante las pesquisas realizadas en nueve viviendas diferentes, los efectivos lograron secuestrar material de gran interés probatorio. Las autoridades incautaron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que serán analizados por los expertos informáticos.

En uno de los lugares allanados se encontró armamento ilegal que compromete aún más a los ocupantes del inmueble. La policía halló una pistola calibre nueve milímetros con su numeración suprimida y múltiples municiones intactas.

El avance judicial y las nuevas pericias

Las recientes medidas fueron dispuestas por el Juzgado Federal Número Dos con asiento en la localidad bonaerense de Morón. Las órdenes llevaron la firma del magistrado Jorge Ernesto Rodríguez para dar respuesta al requerimiento del Ministerio Público. Todo el accionar fue coordinado a pedido de la fiscal federal Mariela Labozzetta.

El personal especializado de la DDI de La Matanza tuvo un rol central en esta nueva etapa investigativa. Los efectivos de esa dependencia se encargaron de realizar el trabajo de campo y analizar las distintas comunicaciones interceptadas.

Luego de concretarse los últimos operativos, el juez interviniente resolvió reimponer el secreto de sumario en el expediente. Esta estricta medida legal se extenderá por el plazo de diez días para garantizar el correcto desarrollo de la pesquisa.

Las identidades de los cuatro nuevos capturados se mantienen bajo estricta reserva judicial para evitar posibles entorpecimientos. Los acusados serán trasladados para prestar su declaración indagatoria ante la justicia durante el próximo lunes siete de septiembre.

Las fuentes del caso confirmaron que no brindarán precisiones sobre las pruebas recabadas para preservar los datos obtenidos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan trabajando activamente para localizar a otras personas con órdenes de detención pendientes.