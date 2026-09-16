La Armada Argentina confirmó oficialmente la presencia de efectivos de la Infantería de Marina de los Estados Unidos (USMC) realizando maniobras militares en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Tras la difusión de imágenes que mostraban equipamiento táctico estadounidense en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, la fuerza naval emitió un comunicado a través de su portal institucional Gaceta Marinera, donde encuadró las operaciones como un "intercambio de expertos en zonas de clima frío".

La noticia reavivó los cuestionamientos sobre el cumplimiento de los controles constitucionales para el ingreso de tropas extranjeras al país.

Según la información suministrada por la fuerza armadamente nacional, las actividades operativas involucran al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4) y a un contingente de ocho instructores estadounidenses. Las maniobras comenzaron el pasado 8 de septiembre y están programadas para extenderse de forma continua hasta el martes 22 del mismo mes.

Entre las tareas de adiestramiento técnico y de supervivencia que realizan las tropas en zonas de baja montaña y clima extremo se destacan:

Prácticas de esquí alpino y desplazamiento en cordadas, utilización de crampones y maniobras de autodetención y técnicas avanzadas de supervivencia en ambientes geográficos hostiles.

Ante las consultas sobre el encuadre regulatorio del despliegue, voceros navales señalaron que se trata de un intercambio habitual llevado a cabo de manera anual desde 2017, similar a los acuerdos vigentes con países de la región como Brasil, Chile y Perú.

Vacío legal y violación constitucional

Pese a la justificación oficial, la confirmación militar generó una serie de interrogantes jurídicos e institucionales. La normativa vigente establece pautas estrictas para la autorización de este tipo de ejercicios dentro del territorio nacional:

Exigencia constitucional: El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional faculta de manera exclusiva al Congreso de la Nación para autorizar el ingreso de fuerzas extranjeras, procedimiento regulado por la Ley 25.880.

Hasta el momento, las autoridades de la Armada no especificaron si el contingente cuenta con una ley aprobada por las cámaras legislativas o si las operaciones se sustentan en un decreto reservado emitido por el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei.

El despliegue de pertrechos y efectivos militares extranjeros en Ushuaia cobra especial relevancia por tratarse de la capital de Tierra del Fuego, un enclave geográfico considerado estratégico para la proyección antártica argentina y una zona con áreas insulares sujetas a disputas de soberanía. Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni la Cancillería han emitido precisiones para aclarar bajo qué amparo normativo exacto se autorizó el ejercicio de las tropas estadounidenses.