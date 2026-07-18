El secretario general del Soeesit, Marcelo Trujillo, salió en defensa de la conducción de la CGT San Juan y cuestionó a los sectores sindicales que, desde afuera de la estructura regional, impulsan un recambio y critican la posible continuidad del actual armado. El dirigente sostuvo que las diferencias deben resolverse puertas adentro de la central obrera y reclamó abandonar los personalismos para fortalecer la representación de los trabajadores.

En medio del debate por la renovación de autoridades de la CGT Regional San Juan, Trujillo consideró que la prioridad debe ser reconstruir la unidad sindical antes que profundizar las diferencias entre organizaciones.

"Tenemos que sentarnos en un solo lugar, volver a las raíces y conformar algo fuerte de cara a lo que se viene", planteó al ser consultado por los cuestionamientos de algunos gremios a la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la central.

El dirigente evitó personalizar la discusión en la figura de Cabello y afirmó que respaldará la decisión que surja del consenso de las organizaciones sindicales. "Yo apoyo que sigamos una conformación de gente. Si esa gente entiende que Cabello debe seguir, no tengo ningún problema con él", sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Para Trujillo, el principal riesgo es que las disputas internas terminen debilitando a la CGT en un contexto adverso para el movimiento obrero. En ese sentido, recordó que la fragmentación sindical ya tuvo consecuencias en el pasado y advirtió que repetir ese camino solo favorece a quienes buscan restarle poder a los trabajadores.

"Si hay apetencias personales, no me interesa si son de izquierda, de derecha o de cualquier sector. Somos personas y tenemos que sentarnos a dialogar", afirmó, al tiempo que insistió en que "los trapitos se lavan en casa" y que las diferencias deben resolverse dentro de la CGT.

La preocupación por el futuro del sindicalismo

Más allá de la discusión interna, el titular del gremio de los telefónicos, Marcelo Trujillo expresó una fuerte preocupación por el escenario que enfrenta el sindicalismo argentino.

Según explicó, las nuevas reglamentaciones reducirán de manera considerable los recursos de los sindicatos al modificar el mecanismo de los aportes gremiales. A su entender, esa situación obligará a muchas organizaciones a recortar servicios, cerrar prestaciones e incluso desprenderse de patrimonio.

"Hoy la política, en general, está yendo en contra de los sindicatos", afirmó, al sostener que las reformas terminan afectando no solo a las estructuras gremiales sino también a los trabajadores y jubilados que reciben servicios a través de ellas.

Además, dijo que “hay que sentarse a hablar de todo lo que se viene. Ese es el verdadero desafío que hoy tiene el movimiento obrero", concluyó refiriéndose al impacto tecnológico en el mercado laboral.

Textuales

Marcelo Trujillo / Secretario general de Soeesit