El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el denominado Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el desarme completo de Hamas y otros grupos armados en la Franja de Gaza, una medida que, según explicó, permitiría el retiro progresivo de las fuerzas israelíes del territorio palestino.

A través de una publicación en Truth Social, Trump calificó el entendimiento como un paso "histórico" hacia una paz duradera. "Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas", escribió.

El mandatario detalló que el proceso se desarrollaría por etapas y que, a medida que se concrete el desarme, las tropas de Israel abandonarían la Franja de Gaza. En ese escenario, una Fuerza Internacional de Estabilización trabajaría junto a una nueva fuerza policial palestina para asumir el control de la seguridad en el enclave.

El anuncio se produjo mientras continúan las negociaciones en Egipto para avanzar con la segunda fase del alto el fuego entre Israel y Hamas, vigente desde octubre y orientado a poner fin de manera definitiva al conflicto.

De acuerdo con la agencia AFP, fuentes de alto nivel de Hamas confirmaron que existe un entendimiento para avanzar hacia el fin de la guerra. Dos dirigentes del movimiento palestino, bajo condición de anonimato, señalaron que se alcanzó un acuerdo con Israel.

Israel rechazó la propuesta

Pese al anuncio realizado por Trump, autoridades israelíes manifestaron que el plan de 15 puntos impulsado por el Consejo de Paz no satisface las condiciones exigidas por Israel para garantizar la desmilitarización total de la Franja de Gaza.

Según informó The Times of Israel, el Gobierno considera insuficiente la propuesta, por lo que el futuro del acuerdo permanece incierto.

El plan contempla que Hamas entregue sus armas de forma gradual durante un período de ocho meses al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo integrado por tecnócratas palestinos y supervisado por el Consejo de Paz, que asumiría la administración del territorio en reemplazo del grupo islamista.