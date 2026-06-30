Con una enfermedad cardiovascular que continúa siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, la prevención vuelve a ocupar un lugar central. En una nueva edición de Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de la TDA, Kick y YouTube, el cardiólogo Alexis Kummel explicó por qué las decisiones cotidianas tienen un impacto directo sobre el corazón, el metabolismo y la calidad de vida. El especialista remarcó que, aunque la genética influye, los hábitos saludables pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades.

La genética influye, pero los hábitos pueden cambiar la historia

Uno de los primeros conceptos que aclaró el especialista fue que tener antecedentes familiares no significa que la enfermedad sea inevitable. "La genética no es una condena", afirmó Kummel, al explicar que las personas con predisposición hereditaria pueden disminuir considerablemente el riesgo si sostienen buenos hábitos a lo largo del tiempo.

El cardiólogo señaló que la prevención comienza mucho antes de que aparezcan los síntomas y destacó ocho pilares fundamentales para cuidar la salud cardiovascular: realizar actividad física, mantener una alimentación saludable, dormir entre siete y nueve horas, controlar el peso corporal, vigilar la presión arterial, la glucemia, el colesterol y los triglicéridos. A estos factores también sumó evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y aprender a manejar el estrés.

Respecto al ejercicio, recordó que los adultos deberían realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa. Sin embargo, aclaró que no siempre más significa mejor. "Hay que brindar el estímulo y no caer en el sobreentrenamiento", sostuvo, al recomendar que cada persona cuente con el acompañamiento de profesionales para adaptar el entrenamiento a sus posibilidades.

Dormir bien, controlar el estrés y no abandonar los tratamientos

Durante la entrevista, Kummel también hizo hincapié en dos aspectos que muchas veces se subestiman: el descanso y la salud emocional. Dormir pocas horas o hacerlo de manera deficiente favorece procesos inflamatorios y altera el funcionamiento del organismo. Además, explicó que el estrés sostenido provoca la liberación constante de hormonas como el cortisol y la adrenalina, elevando la presión arterial, acelerando la frecuencia cardíaca y aumentando el riesgo cardiovascular.

Otro de los errores frecuentes que observa en el consultorio es el abandono de los tratamientos cuando los pacientes comienzan a sentirse mejor. Según explicó, muchas personas dejan la medicación para la hipertensión porque ya no presentan síntomas o porque creen que ya no la necesitan. Sin embargo, recordó que estas enfermedades se desarrollan durante años y requieren controles permanentes.

Para quienes tienen antecedentes familiares de hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas, el mensaje fue claro: es necesario asumir un rol activo en el cuidado de la propia salud. "Hay una responsabilidad importante. Tenemos una tendencia a echarle la culpa a todo lo que está fuera de nosotros y no a lo que nosotros sí tenemos herramientas para hacer", reflexionó.

Antes de finalizar, el especialista dejó una recomendación sencilla pero contundente: incorporar cambios graduales que puedan sostenerse en el tiempo. Dejar de fumar o vapear, elegir alimentos frescos y poco procesados, realizar actividad física, dormir adecuadamente, moderar el alcohol y consultar a tiempo son decisiones que, repetidas todos los días, pueden marcar una diferencia decisiva.

"No hay un plan perfecto, pero sí ponernos en acción", concluyó Kummel, convencido de que la prevención comienza mucho antes de la enfermedad y que cada pequeño hábito suma para proteger el corazón y mejorar la calidad de vida.